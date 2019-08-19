В Челябинске зафиксирована активность предприятий во время НМУ

Жители Челябинска жалуются: по ночам невозможно дышать. Ситуация осложняется тем, что установилась жаркая погода, и за день дома прогреваются, в квартирах становится душно, но окна открыть невозможно – комнаты сразу же наполняет удушливый запах.

Как уже сообщал «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, наблюдаются в городе с 14 августа. То есть, уже пятые сутки. В пятницу, 16 августа, НМУ продлили сразу на три дня: до 19 часов 19 августа. И если днем резкого запаха не ощущалось, то по ночам горожане буквально задыхались – о чем и сообщали в соцсетях:

«Когда время 2:10, а ты до сих пор не спишь, потому что закрыл окна ещё 2 часа назад от сильной вони с улицы. Вот решила попытаться открыть окно – вдруг уже развеяло.... А не тут-то было... Вообще жуть на улице!!! Все стало гораздо хуже!.. Травят людей!! Целый город!!»

«Сейчас, 0:50 19.08.19 Свердловского – Победы начинается вонища, как вчера. Прошлую ночь до утра пришлось окна закрытыми держать».

Жалобы челябинцев подкрепляются данными спутниковой фиксации:

Так челябинские предприятия отреагировали на рекомендацию по снижению выбросов

Активность предприятий зафиксировали и датчики выбросов:

Фото Ксении Протасевич (Fb)

Утешить горожан нечем: по предварительному прогнозу Гидрометцентра до конца наступившей недели в Челябинске продержится маловетреная погода (скорость ветра не будет превышать 4 метров в секунду), причем по большей части слабый ветерок будет «тянуться» с севера и востока со всеми дурно пахнущими последствиями.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.08.19

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