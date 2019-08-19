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Понедельник, 19 августа 2019, 17:20 мск

Новости Челябинск

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На Южном Урале продлен режим НМУ

Неблагоприятные метеоусловия на территории Челябинска продлили еще на день.

Как уже сообщал «Новый День», режим НМУ в городе объявили 14 августа. Метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, продержатся, минимум, до 11 часов 20 августа.

Кроме того, режим НМУ продлевается в Карабаше, Коркино и Златоусте, а также устанавливается в Магнитогорске.

Предприятиям рекомендовано снизить объем выбросов, но, как показывает практика, делают это не все. Любопытно, что, по данным министерства экологии Челябинской области, выбросы промышленных предприятий в выходные на территории областного центра, не фиксировались. Что фикисруют спутники, чиновники не поясняют.

Челябинск, Павел Зварзин

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