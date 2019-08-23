Как на подбор: «Единая Россия» сливает выборы в одном из районов Челябинска

В Челябинске разворачивается любопытная история: кандидаты от партии власти массово снимаются с выборов, освобождая путь к мандату депутата райсовета для коллег по партии, но идущих на выборы как самовыдвиженцы.

Возможно, таким образом местные единороссы пытаются обмануть руководство партии в Москве, провозгласившее принцип «чистой биографии».

Как бы то ни было, только в одном из районов Челябинска партия власти, по сути, уже отказалась минимум от 7 мандатов. Нет, шанс, что депутатское кресло в этих случаях достанется единороссу, велик, но официально по итогам выборов «Единая Россия» будет выглядеть проигравшей.

Похоже, что это меньше всего волнует местное представительство «ЕдРа». Главное – сохранить сложившийся междусобойчик в городской думе. Это, по крайне мере, укладывается в логику происходящего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пять кандидатов от «Единой России» сняли свои кандидатуры на выборах депутатов Советского районного совета Челябинска. Информация об этом появилась на официальном сайте Челябинской областной избирательной комиссии.

Так, в округе №3 от участия в выборах отказался победитель праймериз ЕР сотрудник «Сбербанка» Вадим Фахритдинов, в округе №5 – машинист электровоза Михаил Фоминых, в округе №20 – студент Батыр Загретдинов, в округе №21 – безработная Нелли Кафарова. Ранее в округе №24 сняла свою кандидатуру сотрудница Федерации профсоюзов Челябинской области Валерия Гришина (после того, как её обвинили в помощи кандидатам от движения «СтопГок»).

При этом, как минимум, в трех из «освободившихся» от победителей праймериз ЕР в качестве самовыдвиженцев идут ресурсные кандидаты – так же члены «Единой России», но с судимостями. В округе №3 это директор фирмы «Модный кабинет» Станислав Патраков («Подделка, сбыт, изготовление поддельных документов, штампов, печатей, бланков»), в №20 – директор строительной компании Андрей Силиванов («Кража»), в №21 – руководитель «ТЭК «Урал» Александр Свиридов («Кража»).

Еще в двух округах практически никто не мешает победить действующим депутатам гордумы Виталию Рыльских и Виталию Паутову, тоже не участвовавших в праймериз «ЕР» из-за судимостей и идущих самовыдвиженцами.

Таким образом, «Единая Россия» на выборах может официально проиграть минимум в 7 из 25 одномандатных округов Советского района.

В Калининском районе несколько иная ситуация. Здесь скандал с участием «партии власти» разворачивается вокруг помощницы вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова Натальи Кузнецовой. Один из депутатов обвинил чиновницу в том, что в своё рабочее время она помогает кандидатам-«единороссам», злоупотребляя должностными полномочиями. Челябинец уже попросил вмешаться в ситуацию прокуратуру.

Между тем, наблюдатели отмечают, что так называемая группа «советских» (в которую входят Виталий Рыльских, Сергей Овчинников и другие), которая уже полностью контролирует Советский район, в ходе сентябрьских выборов намерена взять под контроль ещё и Калининский район областного центра. Однако идут они и там, и там, как правило, в качестве самовыдвиженцев. Да и нынешнее руководство города их не слишком жалует. Таким образом, они могут подмять под себя райсоветы, но остаться при минимальном представительстве в городской думе.

Ряд экспертов считает, что в результате это может обернуться войной между мэрией и двумя достаточно мощными и большими районами Челябинска, охватывающими к тому же большую часть центра города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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