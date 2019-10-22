Чтобы не подслушивали и не подглядывали: выборы мэра Златоуста пройдут в условиях нежесткой цензуры

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Златоуста в режиме онлайн смогут наблюдать только некоторые журналисты. Остальным, в том числе и жителям города, которым собираются управлять конкурсанты, придется довольствоваться тем, что посчитают нужным опубликовать в СМИ.

Как уже сообщал «Новый День», прежний мэр Златоуста Вячеслав Жилин ушел в отставку 3 сентября после визита в город главы региона Алексея Текслера. На освободившееся место претендуют 18 человек. О что они предлагают для развития города и как подготовлены к руководящей работе, горожане не узнают. И это им не нравится.

«Почему на встрече Анатолия Векшина с редакторами газет области заявили, что на выборах главы Златоуста журналистов на выступление кандидатов пускать не будут? Новый губернатор начинает с жестокой цензуры? – обратился к главе области от имени златоустовцев Дмитрий Коротков. – Жители должны знать, какие программы выхода из кризиса и развития города предлагают кандидаты. А журналисты, согласно федеральному закону «О СМИ», имеют право работать на выборах главы и выслушать выступления. Не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, что в области продолжается волна нарушения закона, а значит и подтасовок результатов выборов мэра».

В правительства Челябинской области заявили, что журналистам доступ к выступлениям претендентов будет открыт. Но только тем, кто в это время будет находится в Златоусте: их соберут в отдельном кабинете, куда будут транслировать собеседование. А вот от теле- и интернет-трансляции решили отказаться, чтобы соперники не могли подслушать друг друга и подготовится к вопросам комиссии.

Объяснение более чем странное: заседание конкурсной комиссии в Челябинске в феврале текущего года транслировали, но это не помешало Владимиру Елистратову стать мэром. Возможно, в правительстве считают, что Елистратов победил именно потому, что подслушивал претендентов? Но эта версия выглядит весьма сомнительной. Даже несмотря на то, что в роли мэра последний челябинский градоначальник не продержался и полгода.

Челябинск – Златоуст, Ольга Арсентьева

Челябинск – Златоуст. Другие новости 22.10.19

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