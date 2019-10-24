Прецедент: жительниц Урала оштрафовали за привычку курить на балконе

Жительнице Снежинска придется заплатить соседям, за то, что она курила на балконе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суд обратились соседи курильщицы сверху. Они заявили, что женщина и ее муж постоянно курят на балконе, из-за чего истцы не могут открыть окна, так как табачный дым проникает в квартиру и доставляет им дискомфорт. Они просили взыскать с соседки 10 тысяч рублей.

Ответчица заявила, что сама она избавилась от вредной привычки, а на ее балконе курят муж, родственники и гости.

Тем не менее, суд взыскал с женщины 3 тысячи рублей в качестве компенсации вреда, нанесенного соседям. Вердикт в законную силу пока не вступил.

Напомним, с 1 октября в России запрещено на балконах курить, жарить шашлыки, зажигать свечи и разводить огонь для любых других целей. Первый штраф выписали жителю города Изобильного (Ставропольский край), из-за неосторожного курения которого на балконе в многоэтажном жилом доме начался пожар.

Жительница Снежинска стала первой, кого оштрафовали просто за курение.

Снежинск, Павел Зварзин

Снежинск. Другие новости 24.10.19

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