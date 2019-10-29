Ремонт памятника Ленину в Челябинске обернулся уголовным делом

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нанесения особо крупного ущерба во время ремонта памятника Ленину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», монумент отреставрировали в прошлом году: работы закончили в ноябре. А минувшим летом разгорелся скандал: на стыках гранитных плит, которыми облицован постамент, пошли трещины и потеки, уже выпали целые фрагменты. В целом, памятник выглядел неопрятно – обшарпанным и заляпанным.

При этом подрядчик не торопится исправлять недочеты. Челябинские чиновники его не подгоняли.

«По результатам доследственной проверки по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

По предварительным данным, в 2019 году уполномоченные должностные лица муниципального учреждения произвели приемку работ, выполненных с ненадлежащим качеством, по ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И.Ленину» в Челябинск. Данные работы были оплачены из средств областного бюджета в сумме более 14 млн рублей, чем был причинен особо крупный ущерб.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц», – сообщили в Следственном комитете России.

Челябинск, Павел Зварзин

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