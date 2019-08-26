Челябинск будет отмечать День города с обшарпанным вождем мирового пролетариата – привести в порядок памятник Ленину к торжествам не удастся.

Как уже сообщал «Новый День», монумент отреставрировали в прошлом году: работы закончили в ноябре. Но уже сейчас на стуках гранитных плит, которыми облицован постамент, пошли трещины и потеки, выпадают целые фрагменты. В целом, памятник выглядит неопрятно – обшарпанным и заляпанным. Отметим, что за реставрацию Ильича Челябинск заплатил пермской компании 15 млн рублей. А сейчас подрядчик не торопится исправлять недочеты.

Основной аргумент, по словам начальника управления культуры Челябинска Элеоноры Халиковой, заключается в том, что устранение выявленных недостатков – процесс небыстрый. Подрядчик заявляет, что может приступить прямо сейчас, но памятник окружат строительными лесами, и к Дню города точно не успеют их снять. Поэтому отмечать торжества челябинцам придется с такой конструкцией на одной из основных праздничных площадок. А пермяки не хотят портить челябинцам праздник.

Мэрия Челябинска, по словам Халиковой, уже предъявила подрядчику досудебную претензию и даже готова пойти в суд. Правда, что конкретно челябинские чиновники собираются требовать в суде от пермской компании, глава управления культуры сформулировать пока не смогла.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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