Не продержался и года: один из символов Челябинска начал разваливаться сразу после ремонта (ФОТО)

Памятник Ленину на площади Революции в Челябинске после ремонта стал выглядеть хуже, чем до.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вид монумента, считающегося одним из символов Челябинска, повергает горожан в шок. Тему активно обсуждают в соцсетях.

«Гулял мимо главного Ленина. Что понаделали на постаменте? У швов полированный гранит грубо зашкурен, создавая ощущение обмазанности каким-то клеем, всё в каких-то сколах, замазка швов уже выкрашивается, плиты стоят криво. Может, они не закончили ещё? Или это итог работы за неизвестно сколько миллионов?» – написал горожанин Павел Кочнев в социальных сетях.

Напомним, ремонт памятника начался летом прошлого года. Аукцион на проведение работ за 14,9 миллиона рублей выиграла компания из Перми. При этом сразу после начала ремонта с заявлением выступили челябинские представители Союза архитекторов России. Художников возмутило, что плиты с постамента рабочие снимали, используя отбойные молотки. Свою обеспокоенность высказали и в местном отделении КПРФ.

Городские чиновники попытались успокоить возмущение, предоставив всем желающим по согласованию с мэрией и подрядчиком организовать общественный контроль. Несколько раз инспектора, действительно, появлялись на площадке. Заглядывали сюда и местные коммунисты.

Казалось бы, под столь пристальным контролем ремонт должен был пройти весьма достойно. Но уже на момент сдачи, в ноябре прошлого года, было понятно: работу вряд ли можно назвать качественной. «Работы принимали, когда всё снегом было завалено. Но уже тогда было видно кучу косяков», – напоминает один из челябинцев.

Возмущены и эксперты. «Выполнить разделку кромок для герметизации швов, стесав геометрически правильный камень! Да еще и так варварски! Загерметизировать швы усадочным цементно-песчаным раствором с покраской поверхности швов вместо расширяющихся смесей, окрашенных в массе под цвет камня! Жажда наживы и некомпетентность «благодетелей» безмерна!» – прокомментировал девелопер Денис Ни.

«Всё, что делается в Челябинске как бы для города и людей, имеет очень плачевный вид...» – грустно констатируют горожане.

В Центре историко-культурного наследия Челябинска заявили, что в курсе ситуации и работают с подрядчиком, чтобы тот исправил недочёты в рамках гарантийных обязательств. Но пока подрядчик реагирует на претензии челябинцев «недостаточно оперативно».

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