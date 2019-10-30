«Тир НКВД»: в России отмечается День памяти жертв политических репрессий

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Согласно действующему российскому законодательству, политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам: лишение жизни или свободы, помещение на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворение из страны и лишение гражданства, выселение групп населения из мест проживания, ссылка, высылка, отправка на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признанных социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 октября 1974 года узники мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР.

С тех в этот день осужденные по политическим статьям стали устраивать акции протеста – в основном, голодовки. Официально 30 октября как День памяти жертв политических репрессий был установлен постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году.

Точных данных о числе жертв и пострадавших от репрессий в стране нет до сих пор. По разным данным, речь идет минимум о 12 – 20 млн человек. Более 1 млн были расстреляны.

Только по официальной информации, в 1937-1938 годы, на которые пришелся пик репрессий, в СССР по политическим обвинениям были арестованы более 1,5 миллиона человек, 1,3 миллиона осуждены внесудебными органами, 700 тысяч – расстреляны.

А Челябинской области, по имеющимся данным, только по 58-й статье было осуждено более 37 тысяч человек, из них к расстрелу приговорено 11 тысяч 592.

В 2008 году на основании картотеки по осужденным и следственным делам на реабилитированных, переданных в 1999 году региональным управлением ФСБ Госархиву, была создана электронная Книга памяти жертв политических репрессий в Челябинской области. На сегодняшний день в нее включены около 26 тысяч южноуральцев. Но это только осужденные по 58 статье.

Кроме того, в архивах полицейского главка хранится более 21 тысячи дел семей бывших кулаков (а в каждой семье было от 2 до 15 человек), более 37 тысяч дел спецпереселенцев по национальному признаку и еще 33 тысячи дел трудармейцев.

Точное число репрессированных на Южном Урале тоже не известно.

Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР после смерти Сталина в 1954 году. Но уже через 10 лет процесс свернули: в стране началась борьба с инакомыслием. Только за 5 лет (с 1976 по 1971 годы) КГБ обнаружил более 3 тысяч организаций «политически вредного характера». Основными методами борьбы с недовольными режимом стали заключение, принудительное лечение и высылка из крупных городов и страны.

Массовая реабилитация репрессированных началась лишь в 1989 году.

18 октября 1991 года в России был принят закон о реабилитация всех, подвергнутых политическим репрессиям с 7 ноября 1917 года, устранение последствий произвола и компенсации материального и морального ущерба.

Начали издавать книги памяти. В августе 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий до 2020 года, подразумевающую в числе прочего свободный доступ к архивным документам и другим материалам, касающимся репрессированных.

Между тем, летом прошлого года стало известно, что в России с 2014 года действует секретный межведомственный приказ, на основании которого правоохранительные органы уничтожают архивные документы о репрессированных в Советском Союзе.

В первую очередь, речь идет об уничтожении личных карточек, в которых указывались ФИО, сведения о рождении, передвижении заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения. Приказ подписали МВД, Минюст, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, Генпрокуратура и Государственная фельдъегерская служба.

В МВД пояснили, что карточки хранятся до достижения осужденным возраста 80 лет. Исходя из этой логики, информация о большинстве репрессированных на сегодняшний день уже уничтожена.

Сегодня челябинский краевед, руководитель группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев проведет в Челябинске экскурсию по «силовому кварталу» и расскажет о местном политизоляторе, расстрельной комнате НКВД, а также месте массового захоронения расстрелянных в 1937 году, скромно именуемом как «тир НКВД».

Начало в 16:00, сбор желающих у фонтана администрации Центрального района (ул. Коммуны – 89)

Челябинск, Ольга Арсентьева

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