Историки бьют тревогу: в России тайно уничтожают архивы о репрессированных в СССР

В России с 2014 года действует секретный межведомственный приказ, на основании которого правоохранительные органы уничтожаю архивные документы о репрессированных в Советском Союзе. Об этом сообщил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Об уничтожении архивных карточек он узнал от партнера музея, исследователя Сергея Прудовского, который искал информацию о крестьянине Федоре Чазове, осужденном на пять лет лагерей и высланном в Магаданскую область, пишет «Коммерсантъ».

В личных карточках указывались ФИО, сведения о рождении, передвижении заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения. Прудовский направил запрос в Управление МВД по Магаданской области, но получил ответ в котором сообщалось, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году. При этом стало известно, что архивная карточка Чазова тоже была уничтожена на основании закрытого межведомственного приказа от 12 февраля 2014 года. Данный приказ подписали МВД, Минюст, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, Генпрокуратура и Государственная фельдъегерская служба. В региональном полицейском главке отметили, что карточки хранятся до достижения осужденным возраста 80 лет. Срок хранения карточки на Чазова истек в 1989 году, ее уничтожили по акту от 11 сентября 2014 года.

Прудовский сообщил, что уголовные дела заключенных ГУЛАГа хранятся в ФСБ либо в госархивах, но все они заканчиваются датой осуждения и сведениями о приговоре: расстрел или лагерь. «С расстрелом понятно. А информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карточки предается забвению», – отметил он.

Точное количество репрессированных в годы СССР неизвестно. С 1937 по 1938 годы, по сведениям Прудовского, по политическим статьям арестовали более 1,7 млн человек.

Согласно данным правозащитного центра «Мемориал», общее число репрессированных может достигать 12 миллионов.

Директор Музея истории ГУЛАГа обратился к советнику президента РФ и главе СПЧ Михаилу Федотову с просьбой разобраться в ситуации. Тот пообещал изучить проблему. «Это принципиально важно, так как это (архивные материалы – прим. ред.) средство противодействия фальсификации истории. Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно», – указал Федотов. Правозащитник добавил, что этим вопросом, возможно, займется возглавляемая им межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Беспокойство по поводу уничтожения архивных карточек репрессированных высказали в Госдуме. По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, архивы необходимо открывать, а не уничтожать. «Мы должны быть честны перед собой в вопросах истории, только так, признав ошибки и согласившись с тем, что во все времена были свои успехи, мы сможем добиться исторического примирения в нашем государстве», – приводит мнение депутата ИА Regnum.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.06.18

Хельсинкская комиссия потребовала лишить Россию церемонии награждения ЧМ-2018. / За сутки в Югре сгорело более 55 гектаров леса. / В Бразилии считавшийся умершим младенец восемь часов провел в могиле. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»