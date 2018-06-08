Уничтожение архивов об узниках ГУЛАГа: такие факты пока вскрыты только в Магадане

Специалист Центра документации Музея истории ГУЛАГа Александр Макеев сообщил, что уничтожение архивных данных о репрессированных в СССР пока выявлено только в Магаданской области.

По его словам, в других регионах справки на основе учетных карточек заключенных правоохранители «всегда предоставляли». Историк добавил, что в музее намерены прояснить масштабы проблемы, передает «Интерфакс». Макеев при этом допустил, что силовики неправильно толкуют «закон для служебного пользования в отдельно взятом регионе».

Ранее сегодня сообщалось, что в России с 2014 года действует секретный межведомственный приказ, на основании которого правоохранительные органы уничтожают архивные документы о репрессированных в Советском Союзе. Об этом, в частности, информировал «Коммерсантъ», со ссылкой на директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова. Историк отмечал, что уничтожение архивных учетных карточек можно трактовать как полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа. Романов обратился к советнику президента РФ и главе СПЧ Михаилу Федотову с просьбой разобраться в ситуации. Тот пообещал изучить проблему. Этим вопросом может заняться возглавляемая Федотовым межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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