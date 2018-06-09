«Подлежат хранению вечно»: в МВД отрицают уничтожение архивов о репрессированных в СССР

Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов не подтвердил информацию об уничтожении архивных данных о репрессированных в советские годы. Об этом правоохранитель заявил на заседании президентской межведомственной группы в Йошкар-Оле, обсуждавшей реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ.

Зубов отметил, что карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно. «Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно», – добавил он.

Накануне директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил, что в России с 2014 года действует секретный межведомственный приказ, на основании которого правоохранительные органы уничтожают архивные учетные карточки репрессированных в Советском Союзе. По его словам, эту информацию он получил от исследователя Сергея Прудовского, ранее обратившегося в МВД Магаданской области за сведениями об одном из репрессированных во времена СССР, сообщал «Коммерсантъ».

Позднее специалист Центра документации Музея истории ГУЛАГа Александр Макеев предположил, что магаданские силовики могли неправильно истолковать приказ для служебного пользования.

Москва, Йошкар-Ола, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Йошкар-Ола. Другие новости 09.06.18

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