Обыски у депутата: в Челябинске активизировали расследование «теплосетевого» дела о хищении бюджетных средств

У депутата Законодательного собрания Челябинской области Владимира Чебыкина прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные мероприятия (как в офисе, так и дома у депутата) проводятся в рамках уголовного дела по факту хищения денег у бюджетных организаций: принадлежащая Чебыкину компании «Тепловые электросети и системы» завышала тарифы для учреждений социальной сферы и административных органов.

Это позволило владельцам компании получать сверхприбыли. Сегодня ТЭСиС принадлежит наряду с Чебыкиным (у него две доли по 20%) бывшему первому вице-губернатору Сергею Комякову и его пасынку Максиму Тушенцову (у каждого по 30%). Ранее среди владельцев назывался и сын бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, но сейчас его нет в списке учредителей. Пока Давыдов и Комяков не ушли в отставку ежегодная выручка компании составляла без малого 1 млрд рублей.

Уголовное дело было возбуждено в прошлом году – весной 2018-го у Чебыкина уже проводили обыски. Первоначально действия руководителей компании квалифицировались по части 3 стать159 УК РФ (Мошенничество) и части 2 статьи 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана)». Сейчас добавилась часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

По данным собственных источников агентства, следствие ведется параллельно с расследованием «теплосетевого» дела бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова.

Челябинск, Павел Зварзин

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