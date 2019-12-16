В правительстве Челябинской области создают новые подразделения

В аппарате губернатора и правительства Челябинской области создадут два новых структурных подразделения. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задача вновь создаваемых структур – контроль реализации национальных проектов, исполнения ключевых показателей, поставленных перед регионом президентом РФ, а также поручений губернатора.

Одно из подразделений – управление проектной деятельности – должно обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов, предоставлять по запросу проектного офиса правительства России аналитические и иные материалы, касающиеся национальных, федеральных и региональных проектов, а также иной информации по проектной деятельности; проверять и сводить информацию о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов и так далее.

Второе – экспертно-аналитическое управление – будет отвечать за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, а также заниматься экспертно-аналитическим сопровождением любых документов и вопросов по поручению губернатора. Руководить этим подразделением будет Иван Куцевляк, в данный момент возглавляющий минэкономразвития Челябинской области. Его преемником на посту министра станет первый заместитель Наталья Лугачева.

Должность начальника управления проектной деятельности пока вакантна.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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