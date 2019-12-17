В Челябинской области чиновников становится больше, а населения меньше

В Челябинской области изменили структуру регионального правительства и администрации областного центра. Это повлечет создание новых ставок, так как вводятся должности, которых ранее не было. Особую пикантность ситуации придает то, что реформы проводятся на фоне провозглашенной Кремлем кампании по оптимизации госаппарата: с 2020 по 2022 году в России собираются сократить около 13 тысяч госслужащих.

Как уже сообщал «Новый День», в аппарате губернатора и правительства Челябинской области создаются два новых подразделения – управление проектной деятельности и экспертно-аналитическое управление. В первом будеи 15 штатных единиц, во втором – 12.

В Челябинске сегодня утвердили новую структуру администрации, упразднив должность первого зама главы города и введя должность вице-мэра по городской среде. По словам спикера городской Думы Андрея Шмидта, изменения не потребуют увеличения ставок. Однако в Челябинске предполагается создать центр компетенций, который будет заниматься разработкой проектов благоустройства, вряд ли его будут формировать из уже имеющихся сотрудников мэрии, которые до сих пор с данной задачей справлялись не очень успешно.

Отметим, что, несмотря на все заявления о грядущем сокращении бюрократического аппарата, которые звучат регулярно, число чиновников в России неуклонно растет. Так, в СССР на пике расцвета бюрократии было всего 73 госслужащих на 10 тысяч человек. C 2000 года число чиновником в России выросло почти вдвое: с 1,2 млн человек до 2,2 млн человек.

А по данным 2019 года их количество составляет 2,4 млн: на каждые 10 тысяч россиян приходится 163 чиновника.

В Челябинской области о сокращении бюрократических штатов заявляли и губернатор Юревич, и губернатор Дубровский, но чиновников становится все больше. Например, 13 января 2016 года Борис Дубровский, бывший тогда главой регион, подписал распоряжение об оптимизации органов исполнительной власти до 1 января 2017 года.

«Оптимизировать не значит сокращать. Про сокращение речи нет», – комментировали тогда южноуральцы. И оказались правы: численность работников органов местного самоуправления Челябинской области (то есть сотрудников муниципалитетов), например, за 2016 год выросла почти на 300 человек (данные Челябинскстата), а за 2017 – почти на 700, в 2018 году «прибыло» еще 300 – на 1 января 2019 года только муниципальных чиновников официально насчитывалось более 15 тысяч.

Кстати, самую большую зарплату муниципальные чиновники получают в Магнитогорске – по итогам 2018 года официальный среднемесячный показатель составил почти 44 тысячи рублей. При этом соотношение чиновников и населения в Магнитке в полтора раза выше, чем в Челябинске. Но обоим городам далеко до Троицка, где на каждые 10 тысяч горожан приходится 65 чиновников со средней зарплатой 29,5 тыс (в 2008 году). Перманентно растет число чиновников при постоянно сокращении населения в Верхнем Уфалее: в 2018 году на каждые 10 тысяч уфалейцев приходилось 82 сотрудника мэрии.

Челябинск, Светлана Намская

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