Сокращение чиновничьего аппарата обойдется России в 5 млрд рублей

Выплаты госслужащим, которые в ближайшие три года лишатся работы из-за сокращения федерального аппарата, составят около 5 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине. По мнению экспертов, в основном под сокращение попадут пенсионеры и молодежь.

С 2020 по 2022 году в России собираются сократить около 13 тысяч госслужащих, подсчитали аналитики АКРА для «Известия». По данным Росстата, средняя зарплата федерального чиновника в прошлом году составила примерно 127 тысяч рублей, а при сокращении работникам выплачивают компенсацию в размере трех окладов.

В ходе масштабной реформы госуправления численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году планируется уменьшить на 10%, территориальных органов – на 5%. К 2021-му этот показатель в регионах должен будет достичь 15%, говорили ранее в Минфине. В министерстве не уточнили, сколько человек попадут под сокращение. Планируется, что оптимизация позволит экономить государству до 100 млрд рублей в год.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что количество чиновников в России с 2000 года выросло почти вдвое: с 1,2 млн человек до 2,2 млн человек. В настоящее время в России числится 2,4 млн госслужащих разного уровня – это 3,3% от общей численности занятого в экономике населения. Таким образом, на 10 тысяч россиян приходится 163 чиновника.

По словам аналитиков, раздутый штат чиновников – это не только вопрос высоких затрат на их содержание, но и национальная проблема. Дело в том, что федеральные госорганы – неконкурентоспособны на рынке труда.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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