Экс-начальник управления капитального строительства Челябинска останется под стражей

Экс-начальник управления капитального строительства Челябинска Евгений Пашков останется под стражей, минимум, до середины февраля. Напомним, Пашкова задержали начале декабря в Магнитогорске вместе с экс-мэром Челябинска Евгением Тефтелевым. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. На следующий день суд отправил обоих под стражу до 11 февраля 2020 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, обжалуя постановление районного суда, адвокат и его подзащитный просили его отменить, избрать в отношении Пашкова иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в частности домашний арест или залог в размере 2 миллионов рублей.

Однако суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 12 декабря 2019 года.

Аналогичное решение принято и в отношении Тефтелева.

Челябинск, Павел Зварзин

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