Сюрпризы ретроградного движения. Гороскоп РИА «Новый День» на 2020 год

Наступающий год будет непростым: противоречия, возникающие в небесных сферах, неминуемо отразятся на жизни и всего общества в целом, и каждого индивида. Накануне РИА «Новый День» опубликовал астрологическую «карту» 2020 года, позволяющую определить основные тенденции в развитии общества. Сегодня – гороскоп для каждого знака Зодиака.

«В гороскопе на год ситуация рассматривается в общих чертах, без подробностей. Если год определён как благоприятный или, наоборот, неблагоприятный, то это нужно понимать как преимущественную характеристику периода, а не как абсолют, – отмечает астролог Денис Вербицкий. – Годовой масштаб обзора не позволяет разглядеть детали внутри каждого месяца, но они есть, и будут раскрыты в последующих ежемесячных гороскопах. Цель годового гороскопа состоит в том, чтобы дать общее представление всего периода, его «вид сверху». Общую для всех знаков характеристику года дать невозможно, так как прогнозы существенно отличаются».

Овен

У Овнов-мужчин в следующем году сложности ожидаются в основной работе, в коллективной деятельности и отношениях с руководством, в связи с чем, прогноз карьерного роста на 2020 год преимущественно негативный.

В течение всего года Овны будут находиться под неблагоприятным влиянием Сатурна, что предвещает напряжённый, обычно, кризисный период. Возможны и внешние и внутренние препятствия в работе, сложности с расширением сферы деловых интересов и расширением полномочий, необходимых для успешного достижения цели. Возможны интриги, борьба за власть, также возможно, что Овны окажутся в новой должности или ситуации, когда работа потребует от них дополнительного напряжения сил для освоения нового направления и увеличит их ответственность.

В основной работе Овнам придётся вести сосредоточенную деятельность, и очень важным окажется умение правильно распределять нагрузку и избегать лишней траты сил и времени. Гороскоп указывает, что значительно лучше будет идти одиночная, самостоятельная деятельность Овнов, и она будет связана с работой с деловыми партнёрами – местными и далёкими. При работе с местными партнёрами сложности возникнут в конце февраля и продолжатся в марте, кроме того, они ожидаются в июле и конце ноября – первой половине декабря следующего года. Все случаи связаны с негативным влиянием Сатурна, которые создаст труднопреодолимые помехи, поэтому эти периоды потребуют снижения деловой активности и переноса важных мероприятий на другие даты. А в остальное время дела у Овнов будут идти неплохо.

В отношениях с далёкими партнёрами ситуация будет ещё лучше. Гороскоп указывает, что некоторые хлопоты возникнут в летние месяцы, а также в ноябре, но они будут небольшими и, скорей всего, несущественными. К такой оценке присоединяется и прогноз по финансам: некоторые сложности ожидаются летом, а до и после него всё будет отлично. На осенне-зимний период 2020 года финансовые показатели прогнозируются благоприятные.

Ситуация в доме в течение всего года ожидается напряжённой. Прогноз по обустройству личной жизни тоже преимущественно негативный, хотя регулярно будут возникать благоприятные «просветы». Материальное положение в течение всего года по прогнозу благоприятное.

Овны-женщины тоже практически весь год будут находиться под отрицательным воздействием Сатурна, в связи с чем обстановка для выполнения профессиональных обязанностей окажется не самой благоприятной. Гороскоп указывает на значительные трудности при работе в коллективе, а также на сложности с продвижением в карьере. Но это периоды будут перемежаться более благоприятными промежутками, когда на Овнов будут влиять гармоничные аспекты Юпитера, Урана или того же Сатурна. По гороскопу, такие ситуации возникнут в первой половине января, в конце марта – первой половине апреля, во второй половине июня (и продолжатся весь июль), в конце ноября (и продолжатся почти до конца декабря). Овны получат возможность использовать благоприятные обстоятельства в коллективной деятельности и заодно укрепить своё профессиональное положение.

В менее благоприятные периоды им лучше действовать самостоятельно, в одиночку. Гороскоп оценивает эту деятельность в основном положительно. Для работы с местными деловыми партнёрами лучше всего подходит первая половина года, так как с августа по ноябрь прогнозируются трудности, которые создаст напряжённый аспект Юпитера с Солнцем. В этот период Овнам будет лучше сосредоточиться на повседневной текущей работе и не заниматься ничем важным – нужно просто переждать неблагоприятное время. Конец года, по гороскопу, будет успешным. Положительно характеризуется сотрудничество с далёкими партнёрами: некоторые сложности ожидаются в основном летом (и ещё в ноябре), а преимущественно работа оценивается как успешная.

Финансовая ситуация в следующем году будет определяться в основном взаимоотношениями с далёкими деловыми партнёрами, что показывает Овнам главное направление деятельности. Наиболее благоприятной ситуация будет в первом квартале, а также осенью, начиная с августа (и практически до конца года).

Ситуация в доме, кроме периода август-сентябрь будет благополучной. В указанный промежуток упоминавшийся уже аспект Юпитера с Солнцем внесёт напряжение в жизнь, рекомендуется на это время отложить всё важное. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятен только до середины июня: вторая половина года в этом плане окажется полностью неудовлетворительной. Материальное положение до августа будет благополучным, затем в период август-ноябрь ожидаются различные трудности, а декабрь характеризуется как благополучный.

Телец

Для Тельцов-мужчин следующий год в профессиональном плане будет преимущественно удачным. Астрологический фон будет складываться из гармоничных аспектов Нептуна, Урана, Юпитера и Плутона, что обещает значительный рост творческой активности, использования новых методов, решений, оригинальных идей, возможно, каких-то собственных открытий.

Гороскоп прогнозирует расширение сознания и подъём интеллектуальной активности Тельцов, что положительно отразится на их профессиональной деятельности в виде приобретения новых связей, технологий, оборудования, использования новых приёмов, знаний, методов работы, освоения новых пространств. Возможны неожиданные события, удачное стечение обстоятельств, необычные положительные происшествия. Гороскоп в основном благоприятно оценивает, как коллективную, так и одиночную, самостоятельную работу Тельцов, но в промежутки январь-февраль и май-июнь рекомендуется отдавать предпочтение коллективной деятельности.

Для самостоятельной работы больше всего подходят промежутки с конца февраля по апрель, а также август-октябрь. Эта же информация подходит для продвижения в карьере и укрепления профессионального положения. Прогноз по выполнению основной работы благоприятен на весь год. Некоторые сложности ожидаются в начале августа, конце октября и начале декабря. В прогнозе по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативно оцениваются вторая половина октября, промежуток август-октябрь и начало декабря, когда напряжённый аспект Юпитера с Меркурием ослабит интеллектуальные способности Тельцов, и их деятельность по расширению деловых интересов окажется под вопросом. На остальное время прогноз положительный.

В работе с далёкими деловыми партнёрами, в первой половине года, а точней, до начала августа ситуация будет не вполне устойчивой, результаты будут нестабильными. Здесь наилучшим временем для работы будет период: конец февраля – март. С августа и до конца года прогноз исключительно положительный. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный на весь год.

Ситуация в доме и отношения в семье благополучные, кроме сентября. Прогноз по обустройству личной жизни положительный, хотя в промежутке с апреля по август Тельцы столкнутся с хлопотами. Материальное положение в апреле – первой половине июня, сентябре-ноябре и в конце декабря окажется неудовлетворительным.

У Тельцов-женщин прогноз на 2020 год в профессиональном плане благоприятный, но в течение всего периода они будут вынуждены противостоять негативному влиянию Венеры в её аспектах с Сатурном и Юпитером. Её вмешательство будет создавать проблемы в работе и отношениях с коллегами, партнёрами и окружающими весь год, а конкретно – во второй половине февраля, в конец апреля и в мае, с конца июля до конца сентября, в октябре, ноябре и первой половине декабря. Поскольку всё это время работы будет идти успешно, сложности будут касаться профессионального, карьерного положения Тельцов, отношений с руководством и будут негативно влиять на психику. Вероятно, Тельцы будут представлять сложившееся положение значительно худшим, чем оно окажется на самом деле.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятен на весь год. С небольшими трудностями Тельцы столкнутся в феврале, мае и августе – и успешно их преодолеют. В остальное время результаты будут стабильно положительными. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный. Здесь наиболее хлопотным будет конец июля – начало августа, но затруднения окажутся вполне преодолимыми. Наилучшие периоды для работы – февраль-март и август-октябрь.

Прогноз по работе с далёкими партнёрами в плане наилучших периодов такой же, а сложности ожидаются в июне и июле, и тоже будут незначительными. Финансовая деятельность весь года будет успешной. Некоторые затруднения возникнут в феврале, мае и августе, и тоже некритические.

Таким образом, на самом деле у Тельцов в следующем году всё будет хорошо, но понадобится повышенная психическая устойчивость. Ситуация в доме, отношения с близкими в целом благополучные, хотя некоторое напряжение ожидается летом, в июне-июле. Прогноз по обустройству личной жизни позитивный, но небольшие затруднения возможны в мае и августе. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин прогноз на следующий год не вполне благоприятный. В начале года, в январе-марте, на них будут влиять напряжённые аспекты Нептуна с Меркурием и Урана с Луной, которые ослабят интеллектуальные способности и буду подсказывать неверные, неэффективные решения для возникающих проблем, а также создавать множество повседневных препятствий бытового характера, влияющих на работу. Кроме того, с августа и, особенно, в сентябре-октябре напряжённые аспекты дальних планет (Юпитер, Плутон, Уран, Нептун) сформируют неблагоприятные условия для профессиональной деятельности.

Близнецы столкнутся, как с внешними, так и с внутренними помехами, значительно осложняющими их деятельность. Наиболее благоприятной для работы окажется середина года, промежуток со второй половины марта по начало августа. Однако следует учесть, что этот прогноз касается основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Причём, неудачные периоды будут идти не сплошным потоком, а перемежаться с успешными моментами, так сказать, передышками. В середине ноября и второй половине декабря Близнецы смогут достичь заметных успехов, независимо от сложившихся обстоятельств.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно благоприятный. Сложности ожидаются в феврале, начале августа и середине октября. Наилучший период для совместной деятельности: март-июль. Но и в течение всего года работа будет идти успешно, возникающие проблемы будут преодолеваться в порядке решения повседневных задач. Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятный. Заметные сложности возникнут только в апреле и мае, и в это время Близнецам нужно будет избегать трат на расширение деловой сферы, не рисковать, не поддаваться на заманчивые предложения.

Ситуация в доме и отношения с близкими в течение года будут неустойчивыми, хотя скорей благополучными. Прогноз по обустройству личной жизни положительный на период март-июль. Материальное положение благополучное, но в марте, июле-августе и октябре возникнут сложности.

У Близнецов-женщин, несмотря на наличие в астрологическом фоне гармоничных аспектов, преобладающим будет негативное влияние Венеры и Луны в напряжённых аспектах с Юпитером, Сатурном и Плутоном. Год будет неудачным, прежде всего, для самостоятельной активности Близнецов, в связи с чем им следует быть особенно осторожными в принятии решений и всячески избегать рисков и соблазнов (Венера будет постоянно провоцировать на это).

Прогноз по основной работе указывает на сложности в начале января, второй половине февраля и в середине мая – но это всё кратковременные проблемы, с которыми Близнецы без труда справятся. Вторая половина года, начиная с августа, окажется преимущественно неудачной, и на это время никакой ответственной работы лучше не планировать. Наилучшее время для работы: март и июнь-июль. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами в масштабе года выглядит успешным, тем не менее, стоит подготовиться к трудностям, которые возникнут в феврале, мае, второй половине июня и ноябре. Судя по всему, это будут сложности текущей работы, никаких серьёзных провалов не ожидается.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами ещё лучше: хотя некоторые трудности в течение года будут возникать, они окажутся малозначительными, и деятельность Близнецов в этом направлении прогнозируется успешной. Некие особые достижения ожидаются в марте, июле и октябре, а наиболее благоприятным для работы будет период с марта по сентябрь. Прогноз по финансовой деятельности выглядит неустойчивым: удачные периоды перемежаются с неудачными. По гороскопу, не следует выполнять ответственные операции в периоды: начало января, май, август и, особенно, сентябрь-октябрь. Удачными будут периоды: март-апрель, июнь-июль и ноябрь.

Ситуация в доме и отношения с близкими в течение всего года окажутся неудовлетворительными (негативные Венера и Луна сделают своё дело). Прогноз по обустройству личной жизни на период с марта по октябрь положительный, а на начало и конец года негативный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Рак

У Раков-мужчин активность планет в гороскопе на следующий год выражена слабо. Количество аспектов, как гармоничных, так и напряжённых, незначительно, и интенсивность их действия невелика. Поэтому следующий год у Раков будет преимущественно спокойным. Раки будут сталкивать и с проблемами, и с удачными моментами, но в целом их профессиональная деятельность будет протекать ровно, без резких рывков в положительную и отрицательную сторону.

Большей частью Раки будут успешны при самостоятельной работе, но в конце года, в ноябре, им лучше уйти на второй план, отдав предпочтение коллективной деятельности. Пытаться продвинуться в карьерном плане не рекомендуется: по гороскопу, 2020 год окажется для этого неподходящим. Прогноз по основной работе преимущественно положительный, хотя благоприятные для работы периоды постоянно будут чередоваться с проблемными. Заметные сложности ожидаются в первой половине января и в ноябре. В последнем случае, вероятно, это будет неудачное решение об обновлении чего-либо или о значительных преобразованиях, изменениях в жизни и работе.

Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит период апрель-июнь. Напряжённый аспект Урана с Сатурном указывает на неосуществимость намерений Раков из-за столкновения объективных и субъективных условий деятельности. Некие препятствия окажутся непреодолимыми (но, с другой стороны, это даже хорошо – таким путём Раки смогут избежать некой большей неприятности). Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами в основном отрицательный. Для работы вполне подходят только январь и февраль, а дальше Раки весь год будут сталкиваться с мелкими (преимущественно), но досадными помехами, из-за которых дела будут тормозиться, а планы срываться.

Финансовая деятельность в первой половине года выглядит в основном как неудачная (но для работы подходит промежуток с конца января и до середины марта), а во второй, точней, со второй половины августа – как полностью успешная.

Ситуация в доме и отношения с близкими благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни до июля скорей негативный, а дальше благоприятный. Материальное положение тоже до июля неудовлетворительное, а дальше благополучное.

У Раков-женщин следующий год будет скорей неудачным – точней, им придётся сталкиваться с множеством текущих задач, и они всё время будут в хлопотах. Хотя серьёзных проблем не предвидится, но и значительных достижений тоже не будет. Раков будет психически подавлять непрерывная рутина, от которой они смогут освободиться только в декабре (и, кстати, на декабрь приходится наиболее благополучный период работы).

В основной профессиональной деятельности, кроме декабря, положительно оцениваются ещё и февраль, март, июль – это месяцы окажутся заметно приятней остальных. В другие месяцы Раков ждёт непрерывное преодоление хотя и мелких, но неприятных своим количеством трудностей, помех. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами точно такой же, что указывает на связь и основное содержание профессиональной деятельности Раков в следующем году.

Раки будут стремиться к расширению сферы деловых интересов, и к этому их будут подталкивать некие обстоятельства, либо явно положительные перспективы. Но проблема в том, что их надежды окажутся необоснованными: они не учтут некие факторы, имеющие решающее значение, поэтому их активность не приведёт к желаемым результатам. Но, судя по гороскопу, Раки сумеют удержать ситуацию под своим контролем.

Прогноз по финансовой деятельности указывает, что в середине года, с апреля по середину августа, у Раков возникнут финансовых сложности, но затем, со второй половины августа, проблемы будут решены, и далее до конца года деятельность Раков в этой сфере оценивается как успешная.

Ситуация в доме и отношения с близкими в течение всего года прогнозируются как неустойчивые, особенное напряжение ожидается в марте и июле. Прогноз по обустройству личной жизни на июль, август и октябрь негативный, а на остальные месяцы преимущественно положительный. Материальное положение в середине года, со второй половина марта и по первую половину августа, неудовлетворительное, а до и после этого периода – благополучное.

Лев

У Львов-мужчин в профессиональном плане положительно оценивается середина года, период с апреля по октябрь, когда на них будет влиять гармоничный аспект Нептуна с Плутоном. До этого промежутка и после него Нептун образует напряжённые аспекты с Венерой, Марсом и Юпитером, что отрицательно скажется на деятельности Львов.

В первом квартале следующего года Львы будут периодически добиваться успеха, преодолевая неблагоприятные обстоятельства, во втором и третьем квартале ситуация улучшится и условия станут преимущественно благоприятными, а наилучший в году период для работы начнётся со второй половины августа и займёт весь сентябрь. Четвёртый квартал для работы не пригоден, во всяком случае, с октября и до конца года на Львов будут воздействовать сразу два напряжённых аспекта, Урана с Меркурием и Нептуна с Юпитером, из-за чего их представления о реальности окажутся искажены, и деловая активность будет развиваться в неверном направлении, возможны разнообразные неприятные происшествия. В четвертом квартале гороскоп рекомендует отказаться от личной инициативы, не рисковать и вообще снизить деловую активность до минимума.

Весь год не подходит для продвижения в карьере. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаковый. Везде сложности ожидаются в первом квартале, в промежутки: конец января – начало февраля, первая половина марта, апрель. Затем, как уже сказано, положение улучшится, и до октября Львы смогут значительно продвинуться в делах. После чего по всем направлениям деятельности деловую активность нужно будет уменьшить.

При этом прогноз по финансовой деятельности Львов практически на весь год положительный. Только во второй половине января и в феврале рекомендуется воздержаться от крупных финансовых операций, так как из-за Нептуна в это время Львы рискуют вовлечься в некую авантюру.

Ситуация в доме и отношения в семье преимущественно благополучные, хотя во второй половине года будет много напряжённых (но кратковременных) моментов. Прогноз по обустройству личной жизни такой же. Материальное положение, за исключением второй половины января и ситуации в феврале, благополучное.

У Львов-женщин тоже значительное отрицательное влияние на события окажет негативный Нептун, действующий большую часть года. В первой декаде года он создаст напряжённые аспекты с Венерой, Марсом и Юпитером, из-за чего у Львов возникнут сложности с восприятием действительности, и усилится опасность принятия неверных решений. Но при этом, судя по гороскопу, в первой половине года сохранятся благоприятные условия для продвижения в карьере или улучшения профессионального положения (во второй половине эти возможности исчезнут или значительно сократятся).

В собственной активности Львов будет много опасных моментов, но и коллективная деятельность в этом смысле окажется не лучше. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами одинаковый.

Главные сложности ожидаются в периоды: март-апрель, а также со второй половины октября и до конца года. Но также некоторые сложности возникнут в июне (в это время на Львов начнёт воздействовать напряжённый аспект Урана с Меркурием, из-за которого возникнут сложности с получением и обработкой информации; кроме того, Уран будет подталкивать Львов к принятию неких, по видимости, перспективных решений, но на самом деле ничего, кроме дополнительных хлопот, Львы не получат). Наилучшие периоды для работы: январь-февраль, июль, август. В эти моменты успех в значительной мере зависит от собственной активности Львов, в остальное время им лучше отказаться от самостоятельных решений.

Прогноз по финансовой деятельности, за исключением января, положительный. В январе, из-за негативных аспектов Венеры и Марса серьёзные финансовые операции нежелательны. Ситуация в доме и отношения с близкими в первой половине года преимущественно благополучные, а с середины июня и далее неустойчивые. Прогноз по обустройству личной жизни скорей негативный (благоприятными будут периоды: январь-февраль и сентябрь-октябрь). Материальное положение, не считая января, благополучное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в течение следующего года будет состоять преимущественно из гармоничных аспектов дальних планет, однако заметное негативное влияние окажут Сатурн и аспекты Юпитера. В период со второй половины марта и до конца июня заметным будет действие Сатурна, тормозящего активность Дев, особенно в направлении сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами, но также и в целом негативно влияющего на взаимоотношения с коллегами и окружающими. Это будет период, когда предпочтительна работа в одиночестве, с минимальными контактами с людьми.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный на весь года, за исключением второй половины января. В этот момент, по всей видимости, перед Девами откроются новые возможности, но ситуация будет развиваться неудачно. Девы обнаружат, что это не то, чего они хотели. В июле-августе, на фоне успешной работы, может возникнуть проблема из-за невнимательности: будет либо пропущена важная возможность, либо, наоборот, Девы примут за такую возможность ложную перспективу. Но в целом основная деятельность будет развиваться успешно, с плавным улучшением к концу года.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами указывает на большое количество помех или хлопот в течение всего года. При этом совместную работу нельзя будет назвать провальной, тем более что к концу года Девы достигнут некоего важного для них результата. Только в январе и феврале рекомендуется воздержаться от серьёзных решений и действий. При работе с далёкими партнёрами, как уже сказано, проблемы ожидаются в марте-июне и затем ещё в ноябре-декабре. Но остальные месяцы прогноз благоприятный.

Финансовая деятельность будет успешной. Только в период: конец июня – начало августа – не рекомендуется выполнять важные финансовые операции. Ситуация в доме и отношения с близкими благополучные, кроме периода январь-февраль. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный за исключением февраля, июня и ноября. Материальное положение неустойчивое.

У Дев-женщин в профессиональном плане прогноз скорей положительный, хотя в первой половине года в гороскопе заметны проблемы, которые будут вызваны Сатурном и напряжёнными аспектами Нептуна с Солнцем и Урана с Луной. Главные трудности возникнут в промежутке март-июнь, в это время Девам лучше снизить деловую активность, не предпринимать самостоятельных действий, не принимать на себя ответственность. Также это неудачный период для продвижения в карьере.

Вообще, в следующем году Девам лучше критически относиться к своим возможностям, не преувеличивая свои силы, так как внешние факторы, не контролируемые Девами, окажутся достаточно сильны, чтобы помешать в любой сфере деятельности. Прогноз по выполнению основной работы негативный на период со второй половины марта и до конца июня, и положительный на остальное время, за исключением конца декабря (из-за Сатурна в этот момент не следует предпринимать ничего важного, так как Сатурн не позволит продвинуться вперёд ни на шаг).

Всю важную работу рекомендуется планировать на вторую половину года, с начала июля, поскольку прогноз на этот период стабильно благоприятный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами окажется неудачным в промежуток апрель – первая декада июня, а в остальное время взаимодействие будет успешным. В указанный промежуток от Дев может потребоваться личная активность и принятие на себя руководства, однако не рекомендуется форсировать события, так как обстоятельства сложатся против Дев.

Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами на весь год скорей отрицательный, во всяком случае, гороскоп указывает на большое количество трудностей.

Прогноз по финансам положительный, кроме начала января и промежутков: вторая половина апреля – май, а также июль. Ситуация в доме и отношения с близкими в промежутки март-апрель, июнь-июль, декабрь – напряжённые, а в остальное время благополучные.

Прогноз по обустройству личной жизни скорей отрицательный: подходящими будут только периоды: январь, февраль, май (частично), июль-август и октябрь. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное. Положение будет медленно улучшаться.

Весы

В следующем году в астрологическом фоне у Весов-мужчин заметное место займёт противоборство гармоничного аспекта Сатурна с Юпитером и напряжённого аспекта Сатурна с Меркурием. Первый из них знаменует период профессионального роста в результате упорной работы и использования всех своих сил и талантов. А второй негативно влияет на интеллект и коммуникативные способности, осложняет взаимоотношения с окружающими, создаёт трудности в работе с информацией и при усвоении нового. В связи с этим, в течение года Весы будут испытывать резкие переходы из одного состояния в другое, стремление к энергичной деятельности будет сменяться ощущением усталости и лени, а взаимодействие с партнёрами и окружающими будет то успешным, то провальным – в зависимости от внутреннего состояния Весов.

При этом в течение всего года, по гороскопу, Весам следует отдавать предпочтение одиночной, самостоятельной работе, так как дела в коллективе будут идти не очень хорошо. Также этот год не благоприятен для продвижения в карьере.

Прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов одинаковый, что указывает на их взаимосвязь. Сложными окажутся периоды: конец февраля – начало марта, вторая половина апреля – май, вторая половина июля, сентябрь, ноябрь. Наиболее успешными окажутся: март (со второй декады), июнь – первая половина июля, декабрь без первой декады.

Успешная деятельность в значительной степени будет связана с личной инициативой Весов и приложением ими достаточных сил. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно благоприятный для первой половины года и преимущественно негативный для второй. При этом значительной активности, судя по гороскопу, не ожидается. Некоторые успехи просматриваются в марте, июле и декабре, но целом гороскоп выглядит так, что Весы не будут придавать значения этому направлению в работе.

Ситуация в доме и отношения с близкими до августа в основном благополучные, затем до декабря напряжённые, и в декабре снова благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни, не считая января благоприятный. Материальное положение в течение года преимущественно благополучное, но ноябрь окажется неблагополучным месяцем.

Весы-женщины в следующем году столкнутся с негативным влиянием на них Солнца в его аспектах с дальними планетами (Юпитером, Сатурном, Плутоном). Из-за этого в течение всего периода Весы будут натыкаться на некие внешние препятствия, факторы и обстоятельства, мешающие реализовать свои планы, но это больше касается личных, а не профессиональных целей. Тем не менее, для успешной работы первая половина года окажется предпочтительней второй: ближе к концу июля и до декабря в работе будут появляться многочисленные помехи, которые заметно уменьшат эффективность Весов. В декабре ситуация исправится.

Прогноз по основной работе преимущественно положительный на период до последней декады июля. Затем, до декабря, профессиональную активность лучше снизить (или, наоборот, для достижения обычных результатов придётся прикладывать значительно больше сил). Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в принципе такой же: период с августа по декабрь окажется более хлопотными, чем предыдущие месяцы. Но в целом работа будет идти успешно, никаких серьёзных неприятностей не ожидается. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами первая половина года выглядит значительно лучше второй.

Всю важную работу в этом направлении рекомендуется выполнить до начала июля. Затем, опять же, начнётся неблагоприятный период, и только в декабре ситуация вернётся к благополучию. Также гороскоп рекомендует Весам в первой половине года проявлять личную инициативу и больше внимания уделять самостоятельной работе, а с конца июля уйти на второй план, работать в коллективе. То же самое касается карьерных соображений: благоприятное время для укрепления своего профессионального положения будет только в первой половине года.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, но период август – октябрь для работы не подходит. Кроме того, некоторые сложности ожидаются во второй половине февраля. Ситуация в доме и отношения с близкими оцениваются как в основном благополучные.

Прогноз по обустройству личной жизни негативный, положительно оценивается лишь период май-июнь. Материальное положение неудовлетворительное, хотя на май, июнь-август и ноябрь-декабрь прогноз благоприятный.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин при большом количестве в астрологическом фоне гармоничных аспектов очень существенным окажется негативное влияние напряжённых аспектов Сатурна с Меркурием и Урана с Венерой. Которые проявят себя преимущественно в основной работе Скорпионов, в их отношениях с коллегами и руководством. В связи с этим сложности в работе возникнут в марте, затем периодически будут повторяться в апреле, в конце июня – июле, сентябре, конце ноября и декабре. Таким образом, с позиции выполнения своих профессиональных обязанностей, год для Скорпионов окажется хлопотным и нервным. Соответственно, и прогноз по продвижению в карьере гороскоп даёт отрицательный. Только в период март-май для этого возникнут некие основания, связанные с успешной коллективной работой, но затем ситуация ухудшится.

Вообще, кроме указанного промежутка, Скорпионам лучше трудиться в одиночку, действовать самостоятельно, независимо от коллектива. Для такой работы гороскоп прогнозирует высокие результаты, тогда как коллективная деятельность будет связана с большим количеством неприятных моментов.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами также на большую часть года негативный. Есть только период со второй половины марта и до второй половины июня, когда работа будет продвигаться относительно успешно, но и в это время на серьёзные результаты рассчитывать будет нельзя – гороскоп показывает низкую эффективность приложенных усилий.

Намного лучше выглядит работа с далёкими деловыми партнёрами: здесь только в апреле-мае возникнут некоторые шероховатости в отношениях с прежними партнёрами или при расширении сферы деловых интересов. Весь остальной период в течение года оценивается гороскопом как бесспорно успешный. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный на весь год, но в марте лучше воздержаться от крупных и сложных финансовых операций из-за негативного влияния Меркурия.

Ситуация в доме и отношения с близкими благополучные, за исключением апреля. Прогноз по обустройству личной жизни такой же. Материальное положение в течение всего года неудовлетворительное, положительно характеризуются только март и июнь-июль.

У Скорпионов-женщин заметное негативное влияние на профессиональную деятельность будет оказывать Уран в его аспектах с Венерой и Плутоном. Эти аспекты затронут финансовую сторону работы, а также сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Аспект с Плутоном указывает на нежелательность крупных изменений в жизни и работе (поскольку они окажутся неблагоприятными), и это также негативно характеризует возможность дальних поездок, командировок, попыток таким образом расширить сферу деловых отношений.

При необходимости совместной деятельности рекомендуется ограничиться периодом март-июнь, кроме того, некоторые успехи в совместной работе ожидаются в октябре-ноябре. На остальное время прогноз исключительно негативный. Также и для финансовой работы гороскоп положительно оценивает только промежутки март-июль и ещё, фрагментарно – моменты в ноябре и декабре. На это же время гороскоп даёт положительный прогноз для коллективной работы (а на остальные месяцы – отрицательный). На весь год гороскоп даёт благоприятный прогноз для одиночной, самостоятельной деятельности.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей практически полностью положительный. В течение всего года Скорпионы будут исключительно успешны. Наилучшие периоды для работы: март, июнь-июль, октябрь-ноябрь. Также положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами: в течение всего года у Скорпионов будут стабильно положительные и успешные деловые отношения.

Ситуация в доме и отношения с близкими скорей благополучные, хотя осенью ожидаются небольшие трения. Прогноз по обустройству личной жизни положительный, за исключением января и марта. Материальное положение в январе – первой декаде марта неудовлетворительные, а в остальные месяцы года – благополучные.

Стрелец

В середине года, в период с мая по первую декаду августа, в астрологическом фоне у Стрельцов-мужчин наблюдается напряжённый аспект Нептуна с Меркурием. Он нанесёт существенный урон интеллектуальным способностям Стрельцов в эти месяцы, и будет способствовать возникновению большого количества ошибок и неприятных ситуаций из-за неверного восприятия Стрельцами окружающей действительности.

На этот период гороскоп даёт негативную оценку самостоятельной, одиночной деятельности Стрельцов, в связи с чем, им рекомендуется работать в коллективе, на втором плане, не проявляя своих деловых качеств и не принимая на себя ответственности. На этот же период гороскоп негативно оценивает роль Стрельцов в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Поэтому желательно снизить свою деловую активность до минимума. На периоды до и после этого промежутка прогноз преимущественно благоприятный, соответственно, все важные дела можно будет выполнить в другое время.

Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит период август-октябрь. В это время Стрельцы подвергнутся воздействию негативного аспекта Плутона с Сатурном. Этот аспект провоцирует наступление нежелательных событий, часто тяжёлых, и не благоприятствует расширению сферы делового сотрудничества, дальним поездкам, командировкам и вообще – попыткам обновления.

С ноября ситуация кардинально улучшится, поэтому рекомендуется все важные дела просто перенести с опасного периода на более поздний срок. Прогноз по финансовой деятельности положительный на весь год, за исключением первой половины января. Работа будет идти стабильно благополучно, а в последние два месяца результаты ещё и улучшатся.

Ситуация в доме и отношения с близкими благополучные, но в мае и августе ожидается кратковременное напряжение. Прогноз по обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение до апреля благополучное, затем до декабря преимущественно неудовлетворительно, а в декабре опять благополучное.

У Стрельцов-женщин заметные сложности создаст негативный аспект Плутона с Сатурном, который будет действовать в период с конца января по первую декаду августа. Он вызовет ухудшение отношений в коллективе и с руководством, в связи с чем, гороскоп даёт более благоприятный прогноз для работы в одиночку (хотя полностью от проблем это не спасёт).

Судя по гороскопу, Стрельцы приложат определённые усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию, и во второй половине года отношения восстановятся и существенно улучшатся. Из-за влияния указанного аспекта гороскоп даёт преимущественно негативный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Ситуация станет лучше только в сентябре-ноябре, но в декабре опять ожидаются трудности, из-за чего Стрельцы будут вынуждены работать в одиночку.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами существенно лучше. Ожидается, что в этом направлении до осени Стрельцы достигнут заметных успехов, затем в августе-сентябре возникнут небольшие осложнения с прежними или новыми деловыми партнёрами, которые будут преодолены уже в октябре, и далее до конца года работа будет идти благополучно. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже окажется успешным, хотя в середине года (июне и июле) возникнут кратковременные сложности. Стрельцы в это время рискуют преувеличить свои возможности и принять на себя обязательства, с которыми они не могут справиться. Либо партнёры будут навязывать им свои условия, с которыми Стрельцы будут не согласны, и это временно ухудшит взаимоотношения. В любом случае Стрельцам имеет смысл проявить осторожность и более критично оценить и свои возможности, и существующие обстоятельства, и перспективы.

Прогноз по финансовой сфере положительный, за исключением мая и июня, когда могут возникнуть сложности, опять же, из-за упомянутого преувеличения Стрельцами своих возможностей. Ситуация в доме и отношения с близкими в июне-августе окажутся несколько осложнёнными, а на остальное время прогноз благоприятный.

Прогноз по обустройству личной жизни такой же: промежуток июнь-август будет не вполне благополучным, а остальной год оценивается положительно. Материальное положение в феврале и июле-сентябре будет неустойчивым, а в другие месяцы ситуация будет благополучной.

Козерог

В профессиональном плане следующий год для Козерогов-мужчин можно считать благополучным. Правда, в течение всего года на Козерогов будет негативно воздействовать Сатурн, и этим испортит перспективы работы с далёкими деловыми партнёрами (хотя в апреле-июне его вмешательство окажется даже благотворным, так как вынудит сосредоточиться на решении важного вопроса). Но для всей остальной деятельности ситуация весь год будет положительной.

Что касается далеких партнёров, то Сатурн не позволит расширить сферу деловых интересов, а также может обнаружить бесперспективность текущей работы и начать настойчиво подталкивать Козерогов к обновлению деятельности, профессиональному совершенствованию, смене направления или даже должности, места работы. Скорей всего в указанном направлении деятельности от Козерогов потребуется глубокий пересмотр своей позиции и соответствующее реальности её изменение.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятен на весь год. Кратковременное и незначительное вмешательство Сатурна в феврале, марте и августе потребует от Козерогов корректировки деятельности, но это нельзя считать серьёзными трудностями, Козероги легко с этим справятся, как с текущими вопросами. Практически такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами: работа будет продвигаться так же успешно, а трудности будут возникать в те же моменты и по той же причине. В целом ситуация окажется благополучной.

Финансовая деятельность тоже оценивается как успешная в течение всего года. Некоторые неудобства в этой сфере Козероги испытают в январе, возможны задержки при решении финансовых вопросов в середине июня и первой половине ноября, но принципиальных проблем в финансовой деятельности Козероги не встретят.

Ситуация в доме и отношения с близкими преимущественно неудовлетворительные. Прогноз по обустройству личной жизни, за исключением июля и августа положительный. Материальное положение благополучное, но в феврале на Козерогов будет негативно влиять Венера, поэтому рекомендуется более серьёзно относиться к расходам.

У Козерогов-женщин в течение года Сатурн также будет отрицательно вмешиваться в сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами, и дела в этой сфере будут идти не очень хорошо. В следующем году Козерогам будет нужно позаботиться об обновлении этого направления, возможно, о приобретении дополнительной информации, не исключена смена работы.

Возможно, появятся новые партнёры вместо старых, и это привнесёт в работу заметные трудности, и Козероги долгое время будут заняты их преодолением. В целом, рассчитывать на высокие результаты и эффективность при работе с далёкими партнёрами в следующем году не стоит.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на весь год благоприятный. Только в середине февраля возможна кратковременная приостановка в работе из-за ошибочных расчётов и надежд, но это не опасно. В целом работа будет идти с улучшением.

Наиболее благоприятными будут март, июль и декабрь. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже будет успешным. Во второй половине года будет больше хлопот, но и результаты окажутся выше. В начале августа, конце октября и начале декабря может потребоваться более глубокое вовлечение в текущую работу, может быть, дополнительное изучение каких-то новых явлений, освоение новых знаний и навыков. Наиболее благоприятными для работы будут периоды: февраль-март, август-начало октября, декабрь.

Прогноз по финансовой деятельности в целом положительный, но определённые сложности ожидаются в январе, феврале, июне, октябре и ноябре, в основном, из-за Сатурна, который будет требовать консервативного подхода в этой деятельности.

Ситуация в доме и отношения с близкими неустойчивые, но скорей благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни преимущественно негативный, благоприятные моменты возникнут в конце марта, конце июня, в ноябре и декабре. Материальное положение преимущественно благополучное, кратковременные сложности будут возникать в августе-октябре.

Водолей

У Водолеев астрологический фон в следующем году содержит достаточно много проблемных аспектов ближних и дальних планет, из-за чего трудно назвать год однозначно благополучным. Для индивидуальной деятельности Водолеев, самостоятельной, одиночной работы подходит только первый квартал – период январь-март. Дальше рекомендуется отдать предпочтение коллективной работе, и отказаться от проявления лидерских качеств.

Ситуация в целом по году в значительной мере окажется неподконтрольной Водолеям, и они смогут лишь относительно успешно реагировать на происходящие события, стремясь извлечь больше выгоды и избежать неприятностей. Собственные попытки действовать вопреки сложившимся обстоятельствам, пытаясь переломить ситуацию, судя по гороскопу, ни к чему хорошему не приведут. Правда, Водолеи окажутся достаточно благоразумны, чтобы правильно оценивать происходящие события и делать верные практические выводы.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятен только на первый квартал года, и ещё на ноябрь-декабрь. Начиная с апреля, Водолеи попадут в полосу сплошных препятствий в работе, и, скорей всего, будут реагировать не совсем адекватно (или столкнутся с целым потоком, и будут вынуждены постоянно решать всё новые проблемы). Во всяком случае, до ноября о спокойствии можно будет забыть.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами похожий: в первом квартале дела будут идти хорошо, но затем ситуация испортится, и до декабря Водолеи будут попадать в различные затруднения. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит середина года, точней, промежутки: апрель и июнь-июль. Но прогноз по этому направлению до и после указанных периодов вполне благоприятный, и если Водолеи справятся с проблемами, результаты работы окажутся очень значительными.

Прогноз по сфере финансов также положительный, за исключением периода июнь-июль. В этот период особенно не следует проявлять инициативу.

Ситуация в доме и отношения с близкими в середине года неустойчивые, а в первом и последнем кварталах благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный, за исключением марта-апреля и августа. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин трудности в основном сконцентрированы в середине года, в периоде с середины марта по середину июля. В это время на них будет негативно влиять аспект Сатурна с Меркурием, но проявляться это может по-разному. В некоторых случаях обнаружится временная неспособность Водолеев к умственной деятельности, например, из-за сильной утомлённости.

Другой вариант – возникнет срочная необходимость углубиться в изучение какой-то проблемы, и дела временно отойдут на задний план. Или Сатурн ограничит сферу действий Водолеев, вынуждая сосредоточиться на какой-либо одной задаче, которая для него важней всего остального (а для Водолеев нет). Во всяком случае, следует учитывать, что на середину года нежелательно планировать критически важные мероприятия.

Прогноз по основной работе на первую декаду благоприятный, затем, со второй половины марта и в апреле ожидаются сложности, затем до середины июня снова прогноз положительный, а далее до середины июля – негативный. Но, кроме того, мелкие помехи будут донимать Водолеев ещё и в августе-октябре, поэтому можно считать, что для значительного продвижения в делах этот год окажется непригодным.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятен на вторую половину года. Важные дела лучше перенести на период с июля и до конца года. В первой половине проблемы ожидаются в феврале и в промежутке март-июль. Некоторые успехи возможны в январе и первой половине марта. Взаимодействие с далёкими партнёрами, по указанной причине, будет неустойчивым. Негативно оцениваются март-апрель, июнь-июль, множество кратковременных мелких помех ожидается в августе-октябре, и ещё неблагоприятные условия возникнут во второй половине декабря.

В прогноз по финансовой деятельности негативно характеризуются периоды март-июнь и вторая половина декабря. Ситуация в доме и отношения с близкими в феврале и апреле-июне напряжённые, а в остальные месяцы благополучные.

Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное (хотя регулярно будут возникать и положительные моменты).

Рыбы

У Рыб-мужчин прогноз на следующий год, видимо, следует считать положительным. В астрологическом фоне преобладает действие гармоничных аспектов, а напряжённые аспекты создают небольшие затруднения, которые не вызовут у Рыб серьёзной озабоченности. Правда, в период апрель-июнь на них будет сильно влиять напряжённый аспект Сатурна, но он проявится только в плане невозможности карьерного роста, а сферы практической деятельности не затронет.

Вообще, гороскоп предсказывает сложности в отношениях с коллегами и руководством практически на весь год (а не только на указанный промежуток), но это будет что-то из области нерабочих отношений. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный. Период до второй половины августа более благоприятен для работы, так как в остальные месяцы в работе будут возникать небольшие помехи. Но в ноябре-декабре ситуация опять станет полностью благополучной.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами почти такой же, и из него видно, что сложности в работе в августе-октябре возникнут при этой совместной деятельности. А наилучшие периоды для работы – март и июнь-июль. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами лучше всего подходит период: апрель-сентябрь, когда гармоничный аспект Нептуна с Плутоном будет помогать Рыбам продвигаться в делах, расширять сферу деловых интересов, обновляться. До и после этого периода Рыбы будут испытывать определённые трудности в отношениях и совместной работе.

Прогноз по финансовой деятельности такой же: гороскоп положительно оценивает тот же период, а на остальное время предупреждает о трудностях. Ситуация в доме и отношения с близкими в целом характеризуются как благополучные.

Прогноз по обустройству личной жизни преимущественно положительный. Материальное положение благополучное.

У Рыб-женщин сложности в следующем году создадут аспекты Урана с Юпитером и Урана с Сатурном, а также сам Сатурн. Эти сложности затронут отношения в коллективе и с руководством, и испортят Рыбам возможности продвижения в карьере. Вообще, Сатурн будет создавать препятствия Рыбам в плане распространения их деятельности, ограничивая их небольшой областью. Практически это проявится невозможностью расширить свои полномочия, но также и как проблемы в отношениях с далёкими деловыми партнёрами.

Гороскоп даёт отрицательный прогноз для взаимодействия с ними практически на весь период до конца года, хотя ситуация постепенно будет улучшаться (но незначительно). Рыбам не следует планировать на следующий год важные мероприятия, проекты с далёкими партнёрами.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный. Небольшие затруднения ожидаются в феврале, и в этот момент лучше не заниматься ничем серьёзным, достаточно переждать неблагоприятное время. А наилучший период для работы – промежуток июнь-август, когда Солнце, Уран и Меркурий одновременно будут стимулировать активность Весов и создавать подходящие внешние условия.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже положительный на весь год. Мелкие кратковременные помехи не станут значительным препятствием для Рыб, скорей, наоборот, судя по тому, что после каждого такого случая в гороскопе отмечается значительный успех: гороскоп демонстрирует наилучшие моменты в работе в марте, июне-июле и декабре.

Прогноз по финансовой деятельности полностью положительный на период с июня и до конца года. До начала лета сложности в этой сфере ожидаются в январе, феврале, мае. Ситуация в доме и отношения с близкими благополучные. Прогноз по обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение тоже благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

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