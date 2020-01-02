В России на премии чиновникам выделили 5 млрд рублей

5 млрд рублей выделено из федерального бюджета на премирование региональных чиновников по итогам года. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая сумма премиальных распределена в зависимости от достигнутых «показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». При этом учитывались не только все показатели в целом, но и отдельно успехи в экономике, социальной сфере и внутренне политике.

Судя по сумме «иных межбюджетных трансфертов», наименьших успехов в минувшем году достигли Алтай, Астраханская и Мурманская область – им выделили всего по 20 млн рублей.

Любопытная ситуация сложилась на Урале: из 6 субъектов УрФО наибольшие суммы выделены Тюменский области – более 110 млн, на втором месте ЯНАО – 109 млн, а на третьем оказалась Курганская область с премиальным трансфертом почти в 95,5 млн. Это на 20% больше, чем получил Санкт-Петербург (80 млн 173 тыс) и более чем в 2 раза выше премии соседней Челябинской области (43 млн 456 тыс). Свердловская область тоже получила скромные премиальные – всего 56 млн 745 тысяч. Это меньше, чем в Севастополе, которому выделили почти 59,5 млн, хотя город опять не выполнил план по ФЦП.

Москва оказалась на третьем месте – без малого 117 млн, столицу обошла Кабардино-Балкария – почти 120,5 млн.

А самую большую премию – 122 млн 799 тыс рублей выделили Крыму. При том, что сорваны сроки по 46 объектам федеральной целевой программы, и более половины из этих объектов – детские сады.

Впрочем, цифры по ФЦП были озвучены главой Крыма только 24 декабря: к этому времени премиальные деньги уже были получены и поделены.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 01.01.20

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