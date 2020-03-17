Чипсы и туалетная бумага: в Челябинске начинается продуктовый ажиотаж

В Челябинске начинается продуктовый ажиотаж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане начали скупать предметы гигиены и продукты длительного хранения.

С полок исчезают, в первую очередь, соль, сахар и крупы. Особым спросом пользуются гречка и макароны. И еще чипсы и семечки.

Туалетная бумага пока есть, но самую дешевую уже раскупили. Аналогичная ситуация с влажными салфетками для рук – антибактериальные практически исчезли из продажи.

Представители торговых сетей заявляют, что запас продуктов достаточный и дефицита товаров первой необходимости не ожидается.

Челябинск, Ульяна Белкина

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