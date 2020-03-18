Власти Челябинской области вспомнили о дефиците 1990-х годов

В правительстве Челябинской области вспомнили о пустых полках 90-х годов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на базе южноуральского минсельхоза развернут мониторинг продовольственной ситуации, которая складывается в регионе. Об этом напомнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Суммарный товарный запас по продукции первой необходимости должен составлять примерно 2 месяца, еще раз озвучил глава региона поручение федерального минсельхоза. «В разных сетях ситуация разная: где-то уже есть двухмесячные запасы, где-то их пока нет. Мы ведем постоянный мониторинг 21 позиции по продовольственным товарам. Я дал распоряжение увеличить количество этих позиций до 32, плюс 15 позиций непродовольственных товаров. Есть возможность на основе информации у налоговой оперативно получать сведения о ценах на социально значимые товары».

По словам вице-губернатора Сергея Сушкова, ситуация не столь радужна, но опасений не вызывает. «По оперативным данным, на складах торгующих организаций, включая распределительные центры сетей, сегодня имеется запас продуктов питания от 2 недель до месяца, включая товары повышенного спроса с длительным сроком хранения. По 15 крупным производителям региона запасы готовых товаров запасы от 1 месяца до 3. Включая такие востребованные сегодня товары, как макароны, мука, каши, мясо, яйцо, напитки и овощи. Все это мы производим сами. Запасы сырья для производства продуктов оцениваются производителями не менее чем на 6 месяцев работы», – сообщил чиновник.

Кроме того, замгубернатора отметил, что в кластер перерабатывающих компаний области входят порядка 820 предприятий, которые производят почти 80% потребляемой в регионе продукции, входящей в перечень социально-значимой. Например, только по гречневой крупе региональное производство превышает потребности населения в 4 раза (1,2 тысячи тонн – потребление, 5,4 тысячи тонн – производство). На 171% область обеспечена по мясным изделиям.

«Тем не менее, всем предприятиям рекомендовано рассчитать возможность увеличения производства, предусмотреть возможность обеспечения суммарного двухмесячного запаса продукции на складах до урегулирования ситуации с пандемией. Наращивать производство продуктов питания на сегодняшний момент нет необходимости. Но все мощности и возможности для этого есть», – заявил Сергей Сушков.

Есть позиции, по которым необходимо в первую очередь сформировать запасы на торговых объектах с учетом срока хранения продуктов, так как полная обеспеченность ими возможна только за счет ввоза, отметил чиновник. Речь идет о сахаре, соли, рыбе и частично масле сливочном.

Кроме того, торговым операторам следует уделить особое внимание графику поставки в торговые точки. «Рекомендуем оптимизировать его, сократив временные интервалы, а также осуществлять своевременную выкладку товаров на полки», – сообщил вице-губернатор.

Впрочем, желание выдать свой «ответ Чемберлену» по поводу заполонивших соцсети фотографий пустых полок сослужило г-ну Сушкову недобрую службу. Стремление «обнулить» потребительскую панику вынесло чиновника к весьма печальной ретроспективе продуктового дефицита 90-х годов прошлого века. Замгубернатор аж два раза вспомнил о тех самых, далеко не доброй памяти годах.

«Возникновение повышенного спроса и появление в соцсетях фото пустых полок связано не с дефицитом продукции, как это у нас было в 90-х годах, а с тем, что торговые предприятия еще работают по старому графику выкладки товаров», – заявил Сушков. И тут же повторился: «Ситуация кардинально отличается от 90-х наличием разветвленных сетей ритейла, а также хорошо стоящим на ногах агрокомплексом».

Видимо, судьбой южноуральских чиновников становится роль невольных паникеров. Сначала, напомним, главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов сравнил коронавирус с чумой, чем вызвал оцепенение среди наиболее впечатлительных жителей региона. Теперь замгубернатора Сушков вспоминает на фоне фотографий с пустыми полками о дефиците 1990-х.

И хотя вдохновляла чиновника (надеемся) благая цель «борьбы с паникой», по всей видимости, г-н Сушков не вполне понимает, как работает массовая психология. Ведь если люди в двух предложениях подряд слышат про «дефицит 90-х», кое для кого уже будет не важно, в каком контексте этот дефицит упоминается. А начинает работать сформировавшая в «те самые» годы схема потребительского поведения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.03.20

Южноуралец, расправившийся со знакомой и ее 14-летним сыном, получил 21 год колонии. / Нефтяные цены активизировали падение: рубль в глубоком минусе. / В России выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»