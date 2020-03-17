Переборщили? В России меняется «угол освещения» ситуации с коронавирусом

Жителям России больше не будут рассказывать про панику и пустые полки в странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пандемия остается главной темой в российских СМИ. Но если в последнее время основным контентом были подробные сводки из западных стран, то теперь федеральным изданиям – в первую очередь, телеканалам – поручено резко изменить подход к освещению «горячей» темы.

«Запретили упоминать слово «паника» в контексте коронавируса, а также разжигать на тему голодных европейцев, пустых полок в их продуктовых магазинах и дефицита туалетной бумаги, – пишет Baza. – Если до последнего времени эти моменты за рубежом максимально подробно освещались в российских новостных выпусках, то теперь подобную картинку уже впору снимать у нас самих.

Руководство телеканалов спустило выпускающим бригадам на эфирах свежую памятку – и больше коронавирусом нас пугать не будут. Тему вообще рекомендовано мягко обходить, освещая исключительно в новостном ключе. Отныне – никаких пустых магазинов из Берлина или Франкфурта».

Отметим, что с изменением «угла освещения» самой больной темы сегодняшнего дня официальная пропаганда несколько припозднилась: процесс, который теперь запрещено упоминать в федеральных изданиях, уже пошел. Но роль СМИ в нем преувеличена: просто россияне, столкнувшись с дефицитом медицинских масок и наученных горьким опытом прошлых потрясений, решили запаститсь всем необходимым. Тем более, что успокаивающие заявления властей в нашей стране всегда приводили к обратной реакции.

Срабатывает и так называемый стадный инстинкт: трудно удержаться от «накопительства», когда на входе в магазин сталкиваешься с потоком сограждан, нагруженных сахаром, гречкой и туалетной бумагой, а в самом магазине видишь опустевшие полки.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.03.20

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