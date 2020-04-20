Цены на нефть впервые в истории стали отрицательными

Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории опустилась до отрицательных значений: чтобы ее продать, нужно доплатить покупателю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цены на нефть падают из-за резкого падения спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса: из-за существенного сокращения мировой активности снизилось потребление, возник дефицит хранилищ. При этом 21 апреля истекает майский фьючерс на нефть WTI. И те, кто не успел продать его, должны будут получить физическую нефть, которую некуда поставлять из-за заполненных хранилищ, отмечает РБК.

В результате, по состоянию на 20:56 мск, стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 99,98% – до $00,00 за баррель. Цены на американскую нефть WTI упали до минимальной отметки более чем за 30 лет. И перешли в отрицательную зону: до минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones. Падение продолжается: на 21:37 мск, чтобы избавиться от нефти, нужно заплатить уже $30 за каждый баррель.

Следующий по сроку контракт WTI – с поставкой в июне – торгуется по цене $21,37 за баррель, что на 15% ниже уровня на закрытие рынка в пятницу, уточняет «Интерфакс».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.04.20

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