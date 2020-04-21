Нефтяной шторм больно ударил по рублю: доллар и евро резко дорожают

Российский рубль на открытии торгов на Московской бирже упал по отношению к доллару и евро вслед за обвалом нефтяных цен. В первые минуты сессии «американец» поднимался выше 76 рублей. Так, по состоянию на 10:01 доллар торговался на уровне 76,08 руб., евро стоил 82,44 руб.

Спустя некоторое время минут рубль усилил падение. На 10:53 мск курс доллара вырос до 76,35 руб. (+80 коп. к закрытию), евро подорожал до 82,72 руб., что выше цены закрытия предыдущих торгов на 73 копейки.

Основные российские фондовые индексы также переживают падение. Индекс Мосбиржи снизился на 2,18%, до 2469,95 пункта. Индекс РТС упал на 4,14% – до 1024,13 пункта.

Рубль начал дешеветь на фоне рекордного падения стоимости американской легкой нефти марки WTI. Накануне цена майских фьючерсов на WTI опускалась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных значений. Котировки завершили торги на отметке минус $37,63 за баррель. К утру вторника стоимость вернулась в плюсовую зону, но затем снова упала ниже нуля. По состоянию на 11:00 мск, американская нефть торгуется на отметке минус $3,15.

Ценовой обвал привел к удешевлению фьючерсов и на другие сорта «черного золота». Так, российский сорт Urals ненадолго уходил в минусовую зону.

Стоимость североморской смеси Brent, от которого рассчитывается цена Urals, на 11:00 мск опустилась ниже 23$ за баррель и торгуется на отметке $22,68 за баррель. Падение по отношению к закрытию предыдущего дня превысило 12%.

Нефтяные котировки рухнули из-за значительного снижения спроса на сырье и переполнения хранилищ «черного золота» на фоне ограничительных мер, введенных по всему миру из-за распространения коронавируса.

На этом фоне оптовые цены на бензин в России рухнули из-за снижения спроса на топливо, в результате чего продажа топлива на бирже стала убыточной.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.04.20

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