Российская нефть Urals рухнула до 22-летнего минимума – Кремль отреагировал на нефтяной обвал

Вслед за историческим обвалом цен на североамериканскую легкую нефть WTI и падением стоимости эталонной североморской нефтяной смеси Brent рухнула цена российской нефти Urals. Баррель стал дешевле $10. Согласно данным торгов, Urals с поставкой в порты Средиземноморья по состоянию на 12.13 мск торговалась по цене $8,48 за баррель, что соответствует уровню декабря 1998 года, сообщают «Ведомости».

Нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Future сегодня опускалась ниже $19 за баррель – впервые с 2002 года. Стоимость в моменте достигала $18,38. По состоянию на 13:54 мск Brent с поставкой в июне по $21,45 за баррель.

На этом фоне российский рубль в ходе торгов на Московской бирже продолжил заметно дешеветь: курс доллара превысил 77 рублей, евро стал дороже 83 рублей. По данным на 12:34 мск курс «американца» расчетами «на завтра» подскочил до 77,18 руб., что на 1,63 выше цены закрытия предыдущих торгов, евро подорожал до 83,7 руб. (+1,71 руб. к закрытию). Затем рубль немного отскочил от этого минимума. По состоянию на 14:27 мск доллар торгуется по 76,86 руб., евро – по 83,27 руб.

Напомним, 20 апреля цена майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории опускалась до отрицательных значений. Котировки завершили торги на отметке минус $37,63 за баррель. К утру вторника стоимость вернулась в плюсовую зону, но затем снова упала ниже нуля. По состоянию на 11:00 мск, американская нефть торговалась на отметке минус $3,15. Вслед за американской нефтью начали дешеветь другие сорта.

В Кремле обвал цен на майские фьючерсы нефти WTI назвали «спекулятивным моментом» и призвали не придавать этому «какую-то апокалиптическую окраску». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май», – заявил пресс-атташе Кремля журналистам.

По его мнению, не следует придавать ситуации с ценами на нефть «какую-то апокалиптическую окраску». «Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов», – заявил Песков (цитата по «Финмаркету»), отметив, что правительство РФ обладает необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий для российской экономики. «При необходимости все эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействованы», – заверил он.

Надо отметить, что от цены на нефть Urals зависят доходы бюджета России. Согласно прогнозу Bloomberg, в мае госказна будет получать за продажу нефти меньше $1 за баррель. Напомним, в бюджете на текущий год заложена цена $42,45 за баррель марки Urals. Нефтегазовые доходы при цене выше этой отметки поступают в резерв. Если стоимость ниже, ЦБ продает валюту из фонда национального благосостояния валюту, чтобы финансировать бюджетные расходы, пишет издание.

Москва, Наталья Аникина

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