Цена на американскую нефть вернулась в плюсовую зону, но угроза нового обвала не исчезла

Цена на американскую легкую нефть WTI с поставкой в мае отыграла свое рекордное падение до отрицательного значения, которое произошло накануне, и выросла до $1,63 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по состоянию на 08:41 мск. Стоимость барреля подорожала немногим более чем на $39. Отметим, что 20 апреля котировки завершили торги на отметке минус $37,63 за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в июне подорожала до $21,43.

Июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent на лондонской бирже ICE торгуются по цене $25,3 за баррель.

В понедельник, 20 апреля, стоимость майских фьючерсов на WTI упала до нуля, а затем впервые в истории рухнула до отрицательных значений. Котировки на NYMEX в моменте опускались до минус 55 долларов за баррель.

Обвальное падение нефтяных цен на нефть происходит из-за снижения спроса на «черное золото» в связи с карантинными мерами, принятыми по всему миру мире из-за пандемии коронавируса. В связи с этим нефтяные хранилища оказались практически переполненными. При этом 21 апреля истекают майские контракты на нефть WTI. Продавцы, чтобы избавиться от излишков сырья, были вынуждены доплачивать покупателям.

Вместе с WTI обвалилась российская нефть марки Urals. Ее цена упала ниже нулевого значения. Котировки в моменте падали до отметки минус $2.

По мнению аналитиков «БКС-Экспресс», вчерашний обвал ближайшего контракта WTI носил в основном технический характер. Однако «в целом данная ситуация может дискредитировать всю нефтяную отрасль в глазах инвесторов, выявив большую неустойчивость рынка нефти к подобным событиям, пусть и связанным с форс-мажором мирового масштаба», указывают эксперты. По их мнению, «угроза подобного обвала следующих фьючерсных контрактов остается высокой», а перспективы восстановления нефтяных цен выглядят в лучшем случае неопределенными.

Мировые цены на нефть начали резко снижаться в начале марта, после того как страны ОПЕК+ не сумели договориться ни о продлении соглашения о снижении добычи, ни об изменении параметров добычи нефти. В итоге Саудовская Аравия нарастила объемы добычи, что обвалило цены на нефть на мировом рынке.

12 апреля представители 23 стран ОПЕК+ собрались на экстренное заседание, по итогам которого удалось согласовать сокращение добычи. Впрочем, общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн. Причина тому – позиция Мексики, которая не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей в сутки.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.04.20

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