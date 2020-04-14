Американские нефтяники начали консервировать скважины

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP остановила добычу на всех скважинах из-за отсутствия спроса, пишет The Wall Street Journal. Глава компании Джим Уилкес рассказал изданию, что Texland обратилась к Вашингтону с просьбой предоставить займ для выплаты зарплат 73 сотрудникам.

Компания Continental Resources в свою очередь намерена сократить добычу в мае на треть. Также стало известно об остановки добычи на 150 скважинах, принадлежащих Parsley Energy ввиду их нерентабельности.

В середине марта такие крупные нефтяные компании как Exxon Mobil и Royal Dutch Shell объявили о сокращении расходов на $50 млрд. По данным Baker Hughes Co., за последний месяц количество буровых установок в США сократилось с 800 до 600.

Как писал «Новый День», 6 марта страны ОПЕК+ не сумели договориться ни о продлении соглашения, ни об изменении параметров добычи нефти. В итоге Саудовская Аравия нарастила объемы добычи, что обвалило цены на нефть на мировом рынке.

На днях страны ОПЕК+ все же смогли договориться. В итоге реальное сокращение объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в мае-июне составит 12,5 млн баррелей в сутки. Это объясняется возросшей в апреле добычей сырья Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом.

Экстренное заседание стран ОПЕК+ состоялось 12 апреля. В ходе мероприятия представителям всех 23 стран удалось согласовать сокращение добычи. Впрочем, общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн. Причина тому – позиция Мексики, которая не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей в сутки.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.04.20

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