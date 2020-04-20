Коллапс на рынке нефти: американское «черное золото» обвалилось в цене почти на 35%

Сегодня на финансовом рынке продолжилось обвальное падение цен на американской нефти WTI. Ее стоимость обвалилась почти на 35% до $13,6 за баррель, что стало самой низкой отметкой конца прошлого века. Аналитики прогнозируют, что обрушение нефтяных котировок ведет к коллапсу мировой финансовой системы.

На фоне обрушения цен на американскую нефть, североморское «черное золото» марки Brent пока теряет в цене порядка 4% и торгуется вблизи уровня $27 за баррель.

Комментируя ситуацию на рынке, ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич обратил внимание, что стоимость некоторых сортов в США упала даже до $2, поскольку нефтехранилища почти полностью заполнены, несмотря на спад добычи.

По его оценке, обвал цен на нефть угрожает раскрутить спираль мировых дефолтов. Делов том, что нефтедобывающая отрасль в США за последние годы старательно наращивала свое влияние на экономику. Сланцевая революция с резким удешевлением нефтедобычи – это лишь часть истории, а эпоха околонулевых процентных ставок эту революцию как раз питала. Небольшие американские компании массово брали взаймы у банков и на долговых рынках. Теперь же они находятся на грани коллапса, отчаянно пытаясь найти деньги на существование, подчеркнул Купцикевич.

Как считает эксперт, подобное наблюдалось в 2008 году, когда кризис набирал обороты, несмотря на кредитные линии Федеральной резервной системы США и снижение ставок. Тогда банки стали «узким горлышком» и средоточием проблем финансовой системы.

«В данный момент мы находится где-то в начале этого процесса. Еще только предстоит узнать, насколько хорошо была проделана работа над ошибками со стороны правительства и регуляторов. Финансовым новшеством можно считать прямую раздачу денег населению, а также активное госучастие в кредитовании малого и среднего бизнеса во многих странах. Вместе с катастрофическим падением доходов правительств, это ставит под удар финансовую ситуацию во многих странах мира. Не будет преувеличением сказать, что в той или иной степени проблема бюджетного дефицита затронет все страны», – отметил Купцикевич, обращая внимание, что Международный валютный фонд уже сообщил, что около 100 стран обратились к нему за отсрочкой или реструктуризацией (списанием части) долгов. В их числе, в основном, – развивающиеся страны. Послабления для одной из них усиливают настойчивость среди остальных, вынуждая инвесторов искать убежища.

Стоит отметить, что обвал на нефтяном рынке стал поводом для очередного ослабления российской валюты, которая за последние дни несколько укрепилась по отношению к доллару и евро. Сегодня на торгах на Московской бирже курс «американца» поднимался до 75,0650 рубля, курс «европейца» – 81,45. Официальный курс доллар на сегодня составляет 73,9441 рубля, евро – 80,1110.

Москва, Анастасия Смирнова

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