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Четверг, 2 июля 2020, 20:55 мск

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Южноуральские города продемонстрировали высокий уровень протестного голосования

Жители южноуральских городов продемонстрировали высокий уровень протестного голосования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, озвученные на 154 заседании избирательной комиссии Челябинской области, несколько отличаются от тех, что утром публиковала ЦИК РФ.

Согласно обновленным данным, «в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 млн 711 тыс 264 участника голосования, что составляет 65,88 % от общего числа участников голосования включенных в списки. За поправки в Конституцию Российской Федерации проголосовало 1 млн 190 тыс 097 граждан РФ, что составляет 69,54% от общего числа, принявших участие в общероссийском голосовании, против внесения изменений в основной Закон страны проголосовало 505 тыс 597 избирателей, что составляет 29,55 % от общего числа, принявших участие в общероссийском голосовании. Количество недействительных бюллетеней – 15 тыс 570 штук», – сообщили в облизбиркоме.

Самая низкая явка зафиксирована в Тракторозаводском районе Челябинска – 49,88%, Златоусте – 48,8% и Центральном районе Челябинска – 43%. В последнем отмечен еще и один из самых высоких уровней протестного голосования – 36,94% сказали «Нет» поправкам.

В целом, на этот раз жители Челябинской области довольно активно голосовали против: из 51 избирательной комиссии 18 зафиксировали долю выбравших ответ «нет» выше 30%. Подавляющее большинство таких территорий – города. Самый высокий протестный уровень отмечен в Трехгорном – 38,14%, Чебаркуле – 37,82% и, как уже говорилось, Центральный район Челябинска.

Среди территорий, в которых больше трети участников голосования заявили, что не хотят менять действующую Конституцию, Аша, Карабаш, все районы Магнитогорска, Пласт, Усть-Катав, Чесменский район.

Кроме того, южноуральцы выражали свое отношение – как правило, негативное – к конституционной реформе различными надписями на бюллетенях – такие листы признавались недействительными. Больше всего подобных бюллетеней – более 10% – оказалось в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Почти 10% – в Миассе.

Челябинск, Павел Зварзин

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