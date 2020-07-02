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Четверг, 2 июля 2020, 07:42 мск

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Более трети южноуральцев не поддержали поправки в Конституцию – данные ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области в список участников голосования к 20:00 1 июля были включены 2 млн 594 тыс 32 человека.

Участникам голосования выдали 1 мл 708 тыс 327 бюллетеней. Иными словами официальная явка составила 65,86%.

В ящиках для голосования оказались 1 млн 708 тыс 36 бюллетеня. Из них за поправки было подано 1 млн 187 тыс 669, или 69,53%, против – 504 тыс 827, или 29,56%. Недействительными признаны 15 тысяч 540 бюллетеней.

Таким образом, поправки в Конституцию, в том числе, и обнуление президентских сроков, поддержали 65,84% от числа южноуральцев, обладающих правом голоса. «Нет» сказали 19,46%. Еще 14,7% южноуральцев высказали свое отношение к поправкам, проигнорировав голосование или испортив бюллетень.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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