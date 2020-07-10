Канал Текслера: мэрия Копейска разрешила оставить горожан без воды в аномальную жару

Власти Копейска согласовали фактическое отключение водоснабжения в жилом секторе на время аномальной жары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на отсутствие водоснабжения жалуются, прежде всего, жители поселков, входящих в состав городского округа. Так, в Старокамышинске перебои с водой начались в среду, 8 июля.

9 июля на отсутствие воды жаловались уже большинство жителей поселка. Сегодня, 10 июля, вода не поднималась выше первых этажей многоквартирных домов.

При этом старокамышинцы категорически отрицают, что проблема – в разборе воды жителями частного сектора, как пытаются уверять в МУП ПОВВ, получающем деньги за воду. Во всяком случае, сами обитатели частных домов заявляют, что у них в кранах воды нет уже двое, а то и трое суток.

Копейчане возмущены. В условиях продолжения пандемии COVID-19 они лишены возможности соблюдать элементарные правила гигиены. К тому же ситуация осложняется сохраняющейся аномальной жарой.

Но мэрия Копейска считает, что ничего страшного не происходит. Более того, сегодня, 10 июля, городские власти фактически санкционировали прекращение водоснабжения значительного числа жителей Копейска.

Начальник управления городского хозяйства администрации города Игорь Фролов согласовал по просьбе начальника обособленного структурного подразделения МУП ПОВВ – «Горводоканал – Копейск» Панова изменение графика подачи воды жителям всего города.

Согласно документу, с 10 по 19 июля рабочий режим подачи воды на водонасосные станции будет сохраняться с 5:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В остальные часы давление будет снижено до 1 атмосферы.

Для поселков это значит, что большую часть дня жители третьих-пятых этажей многоквартирных домов будут оставаться без воды. Да и в остальное время напор в их кранах будет оставлять желать лучшего, уверены копейчане.

Напомним, в конце июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер торжественно сообщил о запуске Долгобродского канала, призванного стать дополнительным источником воды для Челябинской агломерации. Правда, как выяснили экоактивисты и представители СМИ, в реальности 60% объекта были построены еще во времена Советского Союза, то есть 30 лет назад, и за прошедшее время изрядно поистрепались. Да и насосная станция, призванная подавать воду в канал, установлена все тогда же. Причем за прошедшие 30 лет она фактически не работала.

Особенно же впечатляюще заявление г-на Текслера о решении многолетней водной проблемы Челябинской агломерации выглядит на фоне фактической засухи в Копейске – одном из муниципалитетов этой самой агломерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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