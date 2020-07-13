Прокуратура начала проверку после ограничения водоснабжения в Копейске и Еткульском районе

Прокуратура организовала проверка по факту отсутствия водоснабжения на территории Копейска и Еткульского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению областного прокурора надзорное ведомство Копейска начало проверку опубликованных в средствах массовой информации сведений об отсутствии водоснабжения на территории муниципального образования.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 июля, мэрия Копейска согласовала переход МУП ПОВВ на новый график водоснабжения. В соответствии с ним рабочее давление на водопроводных насосных станциях будет сохраняться лишь с 5:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В остальное время оно будет снижаться до 1 атмосферы, что означает для многих жителей Копейска фактическое отсутствие водоснабжения. В том числе, в самый пик жары – днем.

При этом жители некоторых поселков Копейска – например, Старокамышинска, начали жаловаться на отсутствие воды в кранах еще 8 июля.

«В ходе проверки прокуратурой города будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации при организации водоснабжения на территории Копейского городского округа», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.

Кроме того, прокуратура Еткульского района начала проверку по факту отсутствия водоснабжения в селе Печенкино, жители которого обратились с жалобой к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, главе муниципалитета Юрию Кузменкову и главе Печенкино Виталию Балашову. Южноуральцы рассказали, что в течении двух недель питьевая вода в село поступала только ночью, а с 8 июля водоснабжение отсутствует полностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.07.20

В суд направлено дело южноуральца, за ночь порезавшего колеса 59 машин. / Набиуллина: Банк России не планирует деноминацию. / Прокуратура требует возбудить уголовное дело после ремонта парка Терешковой в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»