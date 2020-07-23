Юные копейчане ходили в детский сад со своей водой – в учреждении воды не было

Жители поселка Северный рудник заявили, что в местном детском саду нет воды. Родители вынуждены ежедневно приносить пятилитровые бутылки с водой – иначе детям будет нечего пить и есть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблеме, которая, как выяснилось, существует уже давно, стало известно из обращения южноуральцев к губернатору Алексею Текслеру.

«Родители этого садика в шоке от Горводоканала, звонят туда, делают заявку на воду, не для себя, а для деток (общее количество деток там 92 ребенка, в летний период, конечно, меньше 40, но все-таки). Им Горводоканал говорит: воду привезем только через три дня. Горводоканал, вы что там совсем с ума сошли? Это же дети. Им кушать должны готовить три раза в день, умыть, подмыть. Насосная, которая имеется в детском саду, уже ремонтировалась неоднократно, в итоге не работает. Сейчас родители приводят свое чадо с пятью литрами воды», – написала в группе «Алексей Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте» одна из горожанок.

В мэрии Копейска проблему признают, но заявляют, что она уже решена.

Ранее «Новый День» сообщал, что 10 июля мэрия Копейска согласовала переход МУП ПОВВ на новый график водоснабжения. В соответствии с ним рабочее давление на водопроводных насосных станциях сохранялось лишь с 5:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В остальное время оно снижалось до 1 атмосферы, в результаты многие жителей Копейска в разгар аномально жаркого периода остались вообще без воды.

В результате главе Копейска было внесено представление об устранении нарушений, а в отношении МУП «ПОВВ» возбуждено дело об административном правонарушении.

Копейск, Ольга Арсентьева

Копейск. Другие новости 23.07.20

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