Южноуральские яблочники заявили о проведении публичной акции в свою поддержку

Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» намерено провести массовую акцию в свою поддержку и потребовать допуска к выборам в региональный парламент.

Как уже сообщал «Новый День», облизбирком забраковал 22% собранных подписей при допустимом переделе 5%.

При этом более трети забракованных подписей признаны недействительными из-за того, что их собирали члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, что запрещено законом.

Представители «Яблока» заявили о провокации и потребовали показать им все подписи, признанные браком. Но облизбирком отказал им в этом без объяснения причин. Поэтому яблочники на направили жалобу в Центральную избирательную комиссию РФ, а также намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой разобраться со сборщиками подписей, оказавшимися представителями УИК от других партий.

В «Яблоке» заявляют, что эти люди пришли как волонтеры, прошли обучение и были предупреждены о том, кто не имеет права собирать подписи, тем не менее, умолчали и о своем членстве в других партиях, и в УИК.

Сегодня партия подала уведомление о проведении публичной акции «#Допускай» у здания Законодательного Собрания Челябинской области на 27 июля 2020 года с 12:00.

«Напомню, режим повышенной готовности в нашей области действует до 26 июля, – подчеркнул лидер регионального отделения Ярослав Щербаков. – Партия «Яблоко» является единственной реальной альтернативой действующей власти и всем тем, кто сейчас «собрал подписи» и будет зарегистрирован просто потому, что молчит или высказывается правильно по важным вопросам. Нас всех хотят обмануть сделав выборы 13 сентября без выбора.

Отметим, что облизбирком уже утвердил избирательные списки КПРФ, а сегодня в 18:00 рассмотрит вопрос о допуске к кампании партий «Зеленая альтернатива», «Справедливая Россия», «Единая Россия», ЛДПР и «За правду».

«Дело» «Яблока» будут разбирать 24 июля.

Челябинск, Павел Зварзин

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