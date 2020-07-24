Сюрпризов не будет: челябинское «Яблоко» сняли с выборов

Челябинская областная избирательная комиссия отказала в регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в региональный парламент. Причиной названо большое количество брака в подписях избирателей.

Как уже сообщал «Новый День», облизбирком забраковал 22% проверенных подписей при допустимом пределе 5%.

При этом более трети забракованных подписей признаны недействительными из-за того, что их собирали члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, что запрещено законом.

Представители «Яблока» заявили о провокации, тем более, что забракованные подписи им показать отказались. Партия представила в облизбирком возражения на 58 листах.

Тем не менее, отстоять удалось только пару десятков забракованных автографов.

Напомним, вчера руководитель регионального отделения Ярослав Щербаков сообщил, что подано уведомление о проведении пикета «#Допускай!». Сегодня пришел ответ:

«Управление внутренней политики согласовало проведение заявленного нами пикета «#ДопускайЯблоко на выборы депутатов ЗакСобрания Челябинской области» на пешеходной улице Кирова у здания Заксобрания, – рассказал Щербаков. – В чем подвох, думали мы не долго: режим повышенной готовности продлили».

Отметим, что в списки партии «Яблоко» были включены многие общественные активисты и правозащитники, поднимающие наиболее острые проблемы челябинской повестки.

В итоге к выборам допустили всего 9 партий из 12 заявившихся. Причем, большое число брака в собранных подписях нашли только у «Яблока».

Челябинск, Павел Зварзин

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