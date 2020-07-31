Обещали, но не согласовали: на Тополиной аллее в Челябинске начались масштабные вырубки деревьев

На Тополиной аллее в Челябинске начались масштабные вырубки деревьев под строительство хоккейного кластера. Фотографии поваленного леса жители северо-запада выкладывают в соцсетях.

Как уже сообщал «Новый День», на месте большого лесного массива между микрорайонами «Тополиная аллея», «Парковый 2» и «Ньютон» наметили строительство большого спортивного объекта – под него отвели около 7 гектаров. Горожане возмутились: «Огромный лесной массив, в котором гуляют семьи с детьми, занимаются спортом зимой и даже проводят лыжные соревнования, перестанет существовать, – считают они. – Самое неприятное, что работы по разработке и утверждению проекта спортивного центра прошли тайно, без широкого общественного освещения. Не было проведено никаких публичных слушаний, на которых был бы представлен планируемый проект. А предложения по сохранению леса за подписью почти 4 тысяч человек были просто проигнорированы».

Протесты выплеснулись на страницы СМИ. В итоге вице-губернатор Сергей Шаль провел совещание с участием областных и городских чиновников, проектировщиков и горожан, в ходе которого приняли компромиссную позицию главного архитектора города Павла Крутолапова, предложившего в краткие сроки разработать новый мастер-план территории, чтобы постараться максимально спасти лес от застройки.

А общественникам предложили представить свои варианты корректировки проекта. На этом все и закончилось, а деревья уже начали вырубать.

«Никакого итогового проекта размещения объектов хоккейного кластера жителям города не было предоставлено. Никаких разрешительных документов на вырубку деревьев рабочие не имеют. Тем не менее, по уже сложившейся плохой традиции, работы неким «подрядчиком» начаты без всяких документов, в том числе документов на вырубку деревьев, – возмущаются челябинцы. – Для граждан России, проживающих в правовом государстве, подобные действия подрядчика являются грубейшим нарушением норм действующего в стране законодательства».

Всем, кого беспокоит эта ситуацию, предложено собраться сегодня в 19:00 в скверике на пересечении улиц академика Королёва и 250-летия Челябинска для оценки «сложившейся «благодаря» необдуманным действиям подрядчика обстановки» и принятия «плана действий по обеспечению соблюдения российского законодательства при строительстве объектов спортивной инфраструктуры на территории города».

«В связи с особым режимом распространения коронавирусной инфекции, ко всем участникам собрания будут предъявляться требования:

а) ношение маски;

б) соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Нарушители данных правил будут удалены с территории собрания», – подчеркивают организаторы.



Челябинск, Ольга Арсентьева



Челябинск. Другие новости 31.07.20

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