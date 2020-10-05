В Челябинске для давления на экоактивиста использовали секретные данные клиента банка

На семью челябинского правозащитника Владимира Казанцева оказывается давление.

Как уже сообщал «Новый День», руководителя общественной организации «Экологический консалтинг» и юриста челябинских экологов Владимира Казанцева задержали 26 августа. Его обвиняют в том, что он, якобы, попросил у клиента деньги, чтобы дать взятку судье. Все строится на показаниях двух свидетелей. Заявитель – представитель организации из Екатеринбурга. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Сумму ущерба следователи оценивают в 500 тысяч рублей.

При этом дело буквально засекретили – даже судебные заседания о мере пресечения проходят в закрытом режиме. В данный момент Казанцев находится под домашним арестом, работать ему запрещено.

А в минувшие выходные неизвестные заблокировали карту жены юриста, на которую поступали пожертвования от поддерживающих правозащитника.

«3 октября пришло СМС-оповещение из Сбербанка, когда приходить за новой картой. Я позвонила в Сбербанк выяснить, что происходит. Мне сообщили, что вчера, около 19 часов, в службу Сбербанка позвонила некая женщина с голосом очень похожим на мой, – рассказывает Ирина Казанцева. – Звонок был записан. Эта дама представилась моим именем – «Ирина Казанцева». Потом она сказала, что в процессе снятия денег банкомат «проглотил» ее карту, попросила ее заблокировать и заказала перевыпуск новой.

В процессе диалога идентификатор голоса Сбербанка определил Лжеирину Казанцеву за настоящую меня. После чего представитель банка попросил назвать секретные данные, относящиеся строго к моей карте. И... эта женщина назвала их! Я не понимаю, как такое возможно, ведь я свои данные третьим лицам никогда не сообщала. После этого карта оказалась заблокированной, а мы без доступа к деньгам».

Казанцева обратилась в службу безопасности банка, там пообещали разобраться до конца текущей недели. А вопросов к банку много и ключевой: насколько вообще надежен уровень защиты персональных данных клиентов, если любой посторонний может получить к ним доступ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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