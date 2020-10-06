Коронавирус добрался до челябинских антимонопольщиков: госпитализирован заместитель руководителя УФАС по Челябинской области Станислав Копылов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления, у Копылова поражено 52% легких. Контактировавшие с ним сотрудники отправлены на самоизоляцию.

Напомним, ранее с коронавирусом госпитализировали вице-губернатора Анатолия Векшина, министра спорта Челябинской области Леонида Одера и его заместителя Алексея Козакова, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий отправлен на домашнее лечение.

Всего в Челябинской области зафиксировано 17 тысяч 293 случаев COVID-19.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.10.20

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