Челябинскому экоактивисту Владимиру Казанцеву сократили срок домашнего ареста

Челябинскому экоактивисту сократили срок домашнего ареста.

Как уже сообщал «Новый День», руководителя общественной организации «Экологический консалтинг» и юриста челябинских экологов Владимира Казанцева задержали 26 августа. Его обвиняют в том, что он, якобы, попросил у клиента деньги, чтобы дать взятку судье. Все строится на показаниях двух свидетелей. Заявитель – представитель организации из Екатеринбурга. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Сумму ущерба следователи оценивают в 500 тысяч рублей.

При этом дело буквально засекретили – даже судебные заседания о мере пресечения проходят в закрытом режиме. В данный момент Казанцев находится под домашним арестом, работать ему запрещено.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Казанцева, изменил постановление Центрального районного суда Челябинска от 21 октября 2020 года. Данным судебным актом обвиняемому продлен срок содержания под домашним арестом до 26 января 2020 года. Суд апелляционной инстанции установил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 декабря 2020 года.

Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его изменить, избрать в отношении Казанцева более мягкую меру пресечения: залог либо запрет определенных действий.

Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Челябинск, Павел Зварзин

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