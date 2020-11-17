Челябинскому правозащитнику Владимиру Казанцеву изменили меру пресечения – об этом рассказал сам юрист.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителя общественной организации «Экологический консалтинг» и юриста челябинских экологов Владимира Казанцева задержали 26 августа. Его обвиняют в том, что он, якобы, попросил у клиента деньги, чтобы дать взятку судье. Все строится на показаниях двух свидетелей. Заявитель – представитель организации из Екатеринбурга. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Сумму ущерба следователи оценивают в 500 тысяч рублей.

При этом дело буквально засекретили – даже судебные заседания о мере пресечения проходили в закрытом режиме. До сегодняшнего дня Казанцев находился под домашним арестом, работать ему запрещено.

Сегодня меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

«Сегодня закончили ознакомление с материалами дела, подписали протокол ознакомления, в том числе и с дополнительными документами. Самым радостным документом была подписка о невыезде, – написал Казанцев в соцсетях. – Теперь могу ощутить радость от простых вещей: свободный выход, возможность работать и помогать тем, кто надеется на мою помощь».

Возобновить свою деятельность Казанцев намерен сразу же: «Завтра в 12:00 часов кассация по бору. Буду обязательно! Легкой прогулки не будет у противной стороны», – заявил он.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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