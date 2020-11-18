Глава Челябинска, наконец, прокомментировала обвинения, выдвинутые в ее адрес предшественником

Глава Челябинска Наталья Котова, наконец, прокомментировала обвинения, выдвинутые в ее адрес предшественником Евгением Тефтелевым.

Как уже сообщал «Новый День», 28 октября экс-мэр Челябинска был признан виновным в получении взятки в размере 2,5 млн рублей и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей.

Наказание могло быть более суровым, но Тефтелев заключил сделку со следствием и дал показания на на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, главу администрации Челябинска Наталью Котову и «человека Дубровского» Наталью Салееву. Ну суде экс-мэр эти показания повторил, заявив в числе прочего: «Я сообщил о неправомерных действиях Котовой и Конарева по проекту набережной реки Миасс. Проект был заказан и оплачен, но так и не использован».

Действующая глава города до сих пор комментировать слова Тефтелева отказывалась, но, наконец, «слово молвила»:

«Те факты, о которых он (Тефтелев) говорил в суде, не соответствуют действительности. Ко мне это никакого отношения не имеет. Это всё было совершено прежним руководством города. Поэтому вопросы, даже если б он были… по факту все эти документы не я рассматривала, не я подписывала, не я давала указания. Поэтому обсуждать нечего, – заявила градоначальница в эфире телеканала ОТВ, отметив, что судиться ни с кем не собирается. – За долгие годы работы на руководящих постах я научилась прощать людям человеческие слабости. Тем более, Евгений Николаевич не был даже режиссером этого спектакля, а был простым исполнителем, которого попросили сказать, и он это сделал. К сожалению для некоторых, я не буду участвовать в этом спектакле».

По поводу режиссера она предпочла не распространяться. Не сообщила Котова и о том, что мешало ей сказать то же самое сразу после заявлений Тефтелева и пчему, она решила откреститься от его обвинений именно сейчас.

Челябинск, Павел Зварзин

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