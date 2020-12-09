Экс-мэру Челябинска придется отвечать за свои показания в суде

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял к производству иск бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова к экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву.

Как уже сообщал «Новый День», 28 октября экс-мэр Челябинска был признан виновным в получении взятки в размере 2,5 млн рублей и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей.

Наказание могло быть более суровым, но Тефтелев заключил сделку со следствием и дал показания на на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, главу администрации Челябинска Наталью Котову и «человека Дубровского» Наталью Салееву. Ну суде экс-мэр эти показания повторил, что не понравилось Гаттарову. Бывший вице-губернатор подал иск о защите своих чести и достоинства, указав в роли ответчиков Тефтелева и журналистов, опубликовавших показания экс-мэра.

Документы поступили в суд еще 2 ноября, через неделю было принято решение оставить его без движения. Истцы внесли в документы необходимые правки, и теперь делу дали ход. Предварительное судебное заседание назначено на 28 января.

Напомним, Гаттаров просит признать озвученные Тефтелевым сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство, а также удалить их из СМИ.

Челябинск, Павел Зварзин

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