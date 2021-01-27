Жители одного из челябинских поселков утопают в снегу: мэрия отказывается финансировать уборку дорог

Мэрия Челябинска десять лет игнорирует просьбы жителей военного городка организовать уборку их улиц от снега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитателям городка ЧВВАКУШ приходится самим платить за уборку снега. Очередное объявление о сборе средств появилось в социальных сетях:

«Уважаемые жители нашего городка, продолжаем эпопею борьбы со снегом. Технику нашли, ориентировочная цена 15 тысяч рублей. Как соберем деньги, приедет большой погрузчик или грейдер, и в ночь все почистит. Но, возможно, выезды из дворов придется чистить самим, приготовьте на всякий случай лопаты и наблюдайте». Казалось бы, при многомиллионных контрактах властей Челябинска на содержание и уборку улично-дорожной сети такая ситуация невозможна. Но только не для жителей нескольких десятков многоквартирных домов, территориально как бы входящих в состав Курчатовского района города. Они с 2018 года разбираются с проблемой сугробов исключительно за свой счет.

Некогда бывший военным городком небольшой поселок, расположенный в границах улиц Бурденюка и Героя России Молодова, вот уже 10 лет поставлен в условия самовыживания. До 2010 года городок находился в ведении Минобороны России. Но с расформированием Приволжско-Уральского военного округа оказался никому не нужным.

По словам челябинцев, в 2010 году в процессе ликвидации окружных структур представители Минобороны просто отнесли документы на землю в КУИЗО администрации Челябинска, не особенно заморачиваясь с формальной передачей земель. В мэрии такой подарок не оценили. В итоге, земля, а с ней и улично-дорожная сеть, на баланс муниципального образования не поставлена до сих пор.

На улицах нет освещения, содержанием дорог никто не занимается. А уборку снега оплачивают жители из своего кармана. «У управляющей компании, которая нас обслуживает, техники нет, так что снег она не убирает. Когда его накапливается по колено, и машины начинают просто проваливаться на дороге, мы собираем деньги и нанимает трактор или грейдер, который собирает снег и раскидывает его по сторонам», – рассказывают горожане.

При этом доискаться правды у чиновников челябинцы не могут. «Обращаемся в мэрию, нам говорят: Минобороны до сих пор не передало землю. Обращаемся в министерство, там отвечают: мы давно все передали», – недоумевают челябинцы. Иногда, правда, в городском КУИЗО пытаются успокоить горожан, заверяя, что вопрос о передаче земли находится на рассмотрении. «Десять лет уже рассматривают», – сетуют жители городка.

К слову, в столь же подвешенном состоянии находится и вопрос с отоплением, предполагают челябинцы. А ситуация с подготовкой к зимнему сезону еще недавно каждую осень оценивалась здесь как критическая. Тогда мэрия тоже кивала на Минобороны, якобы, не желающее передать ей землю. Эту проблему, хотя бы временно, но решили: тепловые сети отремонтировали, правда, далеко не полностью. И, по информации горожан, заказчиком работ выступало Минобороны.

А значит, случись что, обитатели городка опять будут метаться между двумя структурами, понимая, что не нужны ни Минобороны, ни мэрии Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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