Власти Челябинска вновь оставили жителей «военного городка» один на один со снегом

За несколько суток снежного ада снегоуборочная техника ни разу не появилась в поселке «военного городка» ЧВВАКУШ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Курчатовского района Челябинска вынуждены преодолевать снежные сугробы и наносы, образовавшиеся после почти трех суток снегопадов и метелей.

Речь о многострадальном «военном городке» челябинского училища штурманов, разместившемся в границах улиц Бурденюка и Героя России Молодова. По словам челябинцев, за все время пурги никто даже не пытался расчистить дороги в поселке, несмотря на обещания мэра Челябинска Натальи Котовой. В итоге все остановки оказались завалены снегом, по дорогам проехать крайне сложно.

Напомним, в конце января стало известно, что вот уже два года снег с улиц поселка вывозят за счет жителей. Администрация Курчатовского района отказывается содействовать в уборке, заявляя, что земля, на которой расположен городок, не принадлежит городу. При этом принять на баланс муниципалитета городские власти не могут территорию вот уже 10 лет.

После разразившегося скандала в прессе Наталья Котова поручила своим подчиненным организовать вывоз снега. Даже заявила об этом в ходе итоговой пресс-конференции. Снег, действительно, вывезли. Но только с одной улицы. Вторую основную магистраль очищала уже техника, нанятая жителями, подъехавшая одновременно с машиной подрядной организации.

При этом никаких обещаний по дальнейшей уборке улиц дорожники горожанам не давали, сказав лишь, что будут заниматься этим «по возможности». Но такая возможность, видимо, предоставляется весьма нечасто. Как рассказал один из жителей городка, после первого визита, нанесенного дорожниками в самом конце января, снегоуборочную технику в городке видели еще один раз – 18 февраля. После этого, как и опасались горожане, о них снова забыли.

Не вспомнили о челябинцах и в последние дни, когда на город обрушились снегопады и метели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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