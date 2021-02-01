Чиновники отчитались, но челябинцам из военного городка пришлось самим чистить от снега часть улиц

В челябинском поселке неопределенным статусом продолжается эпопея с уборкой снега. Речь о городке ЧВВАКУШ, который номинально относится к областному центру, но земля, на которой он стоит, принадлежит Министерству оборону РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подрядчик провел очистку основных улиц военного городка ЧВВАКУШ от снега после вмешательства мэра Челябинска Натальи Котовой. Об этом сегодня заявил глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что вот уже два года снег с улиц поселка вывозят за счет жителей. Администрация Курчатовского района отказывается содействовать в уборке, заявляя, что земля, на которой расположен городок, не принадлежит городу. При этом принять на баланс муниципалитета городские власти не могут территорию вот уже 10 лет.

После разразившегося скандала в прессе Наталья Котова поручила своим подчиненным организовать вывоз снега. Даже заявила об этом в ходе итоговой пресс-конференции.

Снег, действительно, вывезли. Но только с одной улицы.

«Новый день» связались с жителями военного городка. Они рассказали, что представители подрядчика, действительно, приезжали в поселок в ночь с пятницы на субботу. Но от снега почистили только одну улицу – Бурденюка. Улицу Героя России Молодова очищала уже техника, нанятая жителями, подъехавшая одновременно с машиной подрядной организации. Еще одну небольшую улицу – Городок-11 – не очистили от снега до сих пор. При этом никаких обещаний по дальнейшей уборке улиц дорожники горожанам не давали, сказав лишь, что будут заниматься этим «по возможности».

Интересна и позиция главы города. Напомним, в ходе пресс-конференции Наталья Котова заверила, что власти плотно занимались вопросами городка все лето и осень. Но если уж они так плотно над этим работали, неужели чиновница не знала, что бытовые проблемы челябинцев так и не решены? Или все-таки знала, но надеялась, что само рассосется? И можно ли считать проблему решенной, если дорожники пообещали по возможности заезжать в военный городок? Тем более, что возможности у них, как показала предыдущая уборка снега, весьма ограничены даже после прямого вмешательства главы города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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