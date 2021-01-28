Глава Челябинска прокомментировала ситуацию в городке ЧВВАКУШ – утешительного мало

Глава Челябинска Наталья Котова заявила, что процесс по передаче территории военного городка ЧВВАКУШ (городок 11) идет. Правда, в какой он стадии – не уточнила. Впрочем, из ее слов можно сделать вывод, что до завершения еще далеко.

Как уже сообщал «Новый День», жители городка сами оплачивают уборку дорог от снега, так как ни управляющая компания, ни администрация Курчатовского района этого не делают, ссылаясь на то, что земля поселения до сих пор не передана в муниципалитет.

Сегодня глава администрации Челябинска Наталья Котова заявила, что процесс идет: «Летом и осенью 2020 года мы провели ни одно совещание с представителями городка», – сообщила она. Однако из слов градоначальницы следует, что единственным результатом этих встреч стала констатация: «Минобороны передало не все документы», о чем в администрации города знают уже лет десять.

«Ведем дальнейшие переговоры с министерством обороны РФ», – заверила глава города. И пообещала, что попросит обслуживать эту территорию – не совсем понятно, на каких основаниях, ведь, по словам самой Котовой, город не может тратить бюджетные деньги вне муниципалитета – это будет нецелевое расходование средств.

Впрочем, решение уже найдено: «По итогам пресс-конференции главы города Челябинска один из крупных дорожных подрядчиков – ООО «Строймеханизация» принял решение за счет собственных средств организовать периодичную очистку от снега бесхозяйных улицы Бурденюка и 11 городок, до принятия их на баланс города Челябинска», – сообщили в мэрии. Посмотрим, как долго этот аттракцион невиданной щедрости продлится в реальности.

При этом, сами жители утверждают, что часть их поселка все же передана в муниципалитет: например, улица Бурденюка, по которой проходит транзит автотранспорта между Свердловским трактом и северо-западом Челябинска. Несмотря на многочисленные совещания «летом и осенью», градоначальница не смогла прокомментировать это заявление, сообщив, что не в курсе.

Между тем, жители поселка уже прикидывают, сколько денег им придется потратить для нанесения дорожной разметки на той же улице Бурденюка: там уже сбили несколько детей. И, судя по настрою городских властей, решать этот вопрос им, действительно, придется самостоятельно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.01.21

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