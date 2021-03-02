Южноуралец потребовал вмешательства Генпрокуратуры в ситуацию с «чудесным» голосования на выборах в Заксобрание

Активист ассоциации по защите прав избирателей «Голоса» призвал Генпрокуратуру России разобраться с фальсификациями на сентябрьском голосовании в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», член участковой избирательной комиссии №66 Златоуста с правом совещательного голоса, активист «Голоса» Константин Саватеев направил заявление в Генеральную прокуратуру после отказа СКР в возбуждении уголовного дела о фальсификации результатов выборов. Об этом рассказал член совета движения Юрий Гурман.

Напомним, выборный скандал разразился в сентябре прошлого года, после единого дня голосования, когда среди прочего южноуральцы выбирали депутатов регионального парламента.

Одним из сюрпризов голосования стало прохождение в Законодательного собрания Челябинской области представителей двух «малых» партий – Партии пенсионеров за социальную справедливость и «Зеленой альтернативы». При этом поддержку «зеленым» оказывала администрация губернатора, не слишком это скрывая: акции и действия экологов щедро освещали близкие региональным властям СМИ.

И как раз в Златоусте «Зеленая альтернатива» получила наибольшую поддержку избирателей. В такой ситуации скандал вокруг голосования в УИК №66 не мог остаться незаметным. По словам Константина Саватеева, он лично был свидетелем, что на участке 147 избирателей отдали свои голоса партии «Единая Россия», которая и должна была одержать победу. За «зеленых» проголосовали вдесятеро меньше – всего 14 человек.

Каково же было его удивление, когда 17 сентября он увидел в системе ГАС «Выборы» информацию о победе «Зеленой Альтернативы». Причем с тем же результатом – 147 голосов. «Единороссы» же якобы набрали на участке 14 голосов.

Общественник обратился за разъяснениями в ТИК, облизбирком, ЦИК РФ, а также в СКР с требование возбудить уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования.

После длительного ожидания южноуралец получил разъяснение ТИК о том, что якобы уже после его ухода в протоколе голосования обнаружили техническую ошибку, составили исправленный протокол и представили в территориальный избирком уже его. Соответственно, и в возбуждении уголовного дела было отказано.

Тогда Саватеев обратился в прокуратуру с заявлением об отмене решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также потребовал возбудить административное дело в отношении УИК, которая обязана была поставить его в известность о составлении протокола №2.

Дальше ситуации развивалась очень странно. Прокурор пригласил для объяснения представителей УИК. И в ходе общения с сотрудником прокуратуры члены участковой комиссии заявили, что никакого второго протокола не было, в ТИК предоставили единственный вариант документа, а что уже там было дальше – они не знают. Исходя из этого, прокурор не стал возбуждать административное дело.

Интересно, что на странности и противоречия ни прокуратура, ни СКР внимания почему-то не обратили. Ведь если никакой «технической ошибки» не было, тогда выходит, что результаты голосования «поменяли местами» уже в ТИК. Однако прокурор ограничился лишь отказом в возбуждении административного дела. А в отделе СКР по Златоусту активисту отказали даже в рассмотрении его заявления, заявив, что позицию по первому обращению (о фальсификации итогов выборов УИК №66) поддержали две судебных инстанции. Новых же оснований в деле не появилось.

Позиция весьма странная, отмечают в «Голосе». Ведь подозрение о том, что фальсификация произошла не на уровне УИК, а на уровне ТИК, и есть такое новое основание.

Дать оценку нежеланию СКР разбираться в ситуации и просит Константин Саватеев.

Российские власти признали ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» иностранным агентом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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