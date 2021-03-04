В СКР назвали причину задержания депутата Заксобрания Челябинской области

В Следственном комитете прокомментировали задержание южноуральского парламентария.

О задержании сотрудниками ФСБ депутата южноуральского парламента от партии КПРФ, владельца компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна стало известно сегодня утром. В офисе его фирмы прошли обыски.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, парламентарий был задержан в рамках расследования уголовного дела о взятке, полученной сотрудниками МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска».

По информации силового ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении пяти соучастников, подозреваемых в соответствии со степенью участия в получении и даче взятки.

По версии следствия, в 2019 году бизнесмены дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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