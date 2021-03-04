В Челябинске задержали депутата регионального парламента

ФСБ задержала депутата южноуральского парламента от партии КПРФ Армана Аракеляна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время парламентарий дает показания в СКР. В офисе принадлежащей ему компании «Дорстройгрупп» проходит выемка документов.

По информации нескольких источников, задержание депутата может быть связано с расследованием уголовного дела о взятках в МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» («ЭВИС»). Оно было возбуждено по факту получения взятки в 200 тысяч рублей главным инженером учреждения от представителей двух коммерческих структур за общее покровительство и помощь в заключении муниципальных контрактов.

Другие источники не исключают, что «приглашение» бизнесмена в СКР связано с обысками в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

Напомним, Арман Аракелян был избран депутатом Законодательного собрания Челябинской области в сентябре минувшего года. Причем до этого он был депутатом Калининского райсовета Челябинска от партии «Единая Россия». В региональный парламент бизнесмен также намеревался баллотироваться от «партии власти», при этом его кандидатура была согласована. Но праймериз в Калининском районе прошли не по сценарию, в итоге Аракеляну не смогли гарантировать прохождение в Заксобрание.

Тогда предприниматель пошел на выборы от КПРФ, став одним из «кошельков» южноуральских коммунистов в избирательной кампании-2020. Недавно появилась информация о возможном участии Армена Аракеляна в выборах депутатов Государственной думы, также от КПРФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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