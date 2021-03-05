Конец «империи ЧТПЗ»: бизнесмен Андрей Комаров выкупил у собственного холдинга нефтесервисный дивизион

Группа ЧТПЗ продала нефтесервисные активы собственному учредителю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнесмен Андрей Комаров (владеет 86,5% акций Челябинского трубопрокатного завода) приобрел у Группы ЧТПЗ управляющую компанию «Римера», отвечавшую за работу нефтесервисного подразделения холдинга, а также завод «Алнас» (входит в ГК «Римера»).

Сделка обошлась Комарову в 1,172 млрд рублей, сообщает РБК. Теперь он является единственным владельцем ООО «Римера». При этом при покупке бизнесмен выступал как физическое лицо.

Напомним, ранее стало известно о намерении приобрести основной актив группы – Челябинский трубопрокатный завод – Трубной металлургической компанией (принадлежит Дмитрию Пумпянскому). Более того, ФАС уже одобрила ходатайство ТМК о покупке предприятия.

1 марта совет директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) 1 марта проголосовал за определение цены имущества группы ЧТПЗ и выдачу согласий на совершение сделок по его продаже, а также рассмотрел вопрос об отчуждении прав на фирменное название и товарный знак.

Челябинск, Виктор Елисеев

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